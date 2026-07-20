ON AIR | Pruzzo: “Summerville? Io avrei già lasciato perdere”, Corsi: “Gasp si sta giocando tutta la sua credibilità”, Ferrazza: “L’olandese ti cambierebbe l’attacco”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Finale Mondiale? Ieri è andata in scena una partita tra Spagna e… Spagna. Dall’altra parte c’era una squadra di coatti senza più birra in corpo per affrontare dignitosamente una partita contro l’unica vera squadra di questo mondiale. Ieri ha vinto una squadra giallorossa contro una biancoceleste…basta, fine. Summerville? Gasperini ha avuto totale fiducia, ha scelto il ds, siamo partiti con la querelle Greenwood che non si è risolta bene, e poi c’è stata la storia di Celik dove la Roma dal punto dell’immagine non c’ha fatta una bellissima figura. Su Summerville sgombriamo il campo su una cosa non vera: la Roma ci comunica che non esiste alcuna clausola. Probabilmente c’è un accordo tra il West Ham e il giocatore sul fatto che se fossero retrocessi lo avrebbero venduto a una certa cifra. Ma non c’è clausola. La Roma fa anche sapere che la trattativa è molto difficile e serve uno sforzo, che sarebbe il più grande della storia della Roma. Secondo me hanno più senso i 110 milioni pagati per Tonai che i 50 per Summerville…Ma allora Godts quante vale, con 17 gol e 11 assist? Però a lui gli fa schifo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è chi dice che Summerville costerebbe troppo, che si poteva chiudere con Greenwood quando aveva accettato la proposta della Roma. Chi sostiene questa teoria teme che sbilanciarsi troppo sull’operazione Summerville possa portarti ad avere limitazioni per altri giocatori che la Roma deve comprare: l’esterno, il vice Summerville, il vice Malen…La Roma vuole intanto i due titolari, che sono l’esterno alto e quello basso a sinistra. Se Summerville vale come Greenwood? No, però è un mercato schizofrenico…io devo pensare che l’allenatore o il ds ne sappiano più di me…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Summerville è un giocatore che il West Ham aveva acquistato dal Leeds perchè aveva fatto 21 reti e 10 assist in stagione, ed era un bel biglietto da visita per un 20enne. Speriamo nel Gasp, ma parliamo di un’operazione in potenza che ancora non è stata chiusa e che resta difficile per i costi. La Roma ha un’idea di preventivo di spesa per la rosa del prossimo anno. Su Summerville, forse la Roma non si aspettava di poter risparmiare sull’ingaggio: se addirittura si va al di sotto dei 4 milioni di stipendio, perchè c’è chi scrive anche di uno stipendio da 3,8 milioni all’anno, questo ti consentirebbe di alzare la quota sul cartellino. Poi sul valore del giocatore, noi siamo profani della materia: spero che chi li compra li conosca molto meglio di noi…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini come credibilità si gioca tutto con Summerville, perchè 53 milioni è l’esborso più grande della sua storia. Se è una scommessa che farei? Non lo so, ho dei dubbi ma lo conosciamo poco. Al Mondiale ha fatto molto bene, ma con 53 milioni forse potevi comprare altro. Stavolta non è la scommessa di Lookman, non parliamo di un giocatore pagato 15 milioni, qui ti arriva uno che viene per farti vincere lo scudetto o per farti competere per vincerlo….”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Summerville l’ho visto al mondiale e ha fatto cose molto interessanti. La sua carriera però è stata abbastanza discontinua e ha avuto pure qualche infortunio. Secondo me 53 milioni sono un po’ troppi, ed è un prezzo svantaggioso per la Roma. Se avevi questa somma, c’era quell’altro (Greenwood, ndr) che era decisamente superiore. Summerville è una scommessa, con Lookman l’ha vinta, speriamo lo faccia anche con Summerville…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Summerville? Dipende dai Friedkin. Ma hanno dei tempi…sono due giorni che gli chiedono: sì o no? La loro risposta è “vediamo“. Eh no, deve essere sì o no. Sembra una battuta, e invece è il loro modo di essere. Il giocatore è in mano alla Roma, se i Friedkin decidono di dire sì, lo faranno… Con Dybala, Summerville e Malen l’upgrade lo hai fatto. Intanto però vediamo se riesci a prenderlo. Non è che Summerville ti cambia la squadra, però ti cambia l’attacco…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “O Angelino rimane per tornare a essere Angelino, il giocatore che era, altrimenti non puoi pensare di tenerlo lì che gioca sei minuti ogni dieci partite, è assolutamente improponibile. Una scelta va fatta. Manca un mese all’inizio del campionato, non è che si può continuare a traccheggiare…Ma perchè il progetto U23 non viene ancora sviluppato: l’Arena di turno un conto è se ti gioca in Primavera, un conto è se gioca in Serie C, che è un campionato molto più formativo. Devi farli crescere questi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Angelino è un tema, ci sarà occasione per chiedere a breve, questa settimana dovrebbe esserci la conferenza di D’Amico. E’ un po’ presto per dare un giudizio, forse dopo una settimana è un po’ presto ma Angelino sta dietro di forma. Prima della partenza per il Galles devi tracciare una linea per capire cosa fare…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Summerville a sinistra, Dybala a destra e Malen al centro: con questo tridente non devi mai alzare il pallone, ma per il resto comincio a sentire un certo piacere molto simile all’orgasmo…mi piace l’idea che possano giocare insieme. Dybala e Malen le poche partite giocate insieme sembravano fatti l’uno per l’altro. Ora si aggiungerebbe anche Summerville che già conosce bene Malen. A me sembra un bel terzetto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La clausola? Non si vuol sempre far sapere tutto della natura dei contratti, ma lo sapranno i diretti interessati. Non so se sia il caso della Roma o no, ma questa clausola che ci dicono sia improvvisamente sparita, questa storia non ci convince per niente. La Roma dice ufficialmente che non c’è e ne prendiamo atto, ma chi ha un po’ di malizia sa che si devono dire bugie buone per evitare che la trattativa si complichi, perchè forse non fa piacere a tutti questa storia della clausola. Diciamo che questa clausola probabilmente c’è e la Roma può prendersi il giocatore versandola interamente, anche rateizzandola. Sulla scadenza non ci sono certezze, sembrava ieri ma potrebbe essere oggi. Diciamo che oggi si può ragionevolmente pensare che si possa chiudere, ma spetta alla Roma decidere se si può versare questo importo, parliamo di 47 milioni più oneri accessori. La Roma sta valutando questo, perchè si andrebbe oltre quanto era stato preventivato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Summerville? Io avevo già bello e che lasciato perdere…buon giocatore, ma non ti fa la differenza. Per prendere una valida alternativa, io avrei già virato in un’altra direzione. L’affare Greenwood mi ha colpito, i giocatori sembrano avere poca voglia di venire a Roma e questo mi colpisce in negativo. Mi auguro che la Roma sia nelle condizioni di avere alternative con giocatori motivati…L’importante è che i tifosi non vadano in 10mila per questo giocatore, ce lo risparmiassero…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io mi aspettavo che Gasperini fosse arrabbiato, quest’anno invece è tutto buono…come mai? Eppure sei nelle stesse situazioni dello scorso anno. Molte volte a seconda di chi abbiamo vicino le cose cambiano. Il mercato è ancora è lungo, ora è finito il Mondiale. Io non mi aspetto acquisti immediati, mi aspetto un pensiero, delle idee, poi su certi giocatori ci puoi arrivare e su altri no…”

Redazione Giallorossi.net