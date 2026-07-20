Roma, ok il primo test: Wesley già vola, dubbi su Angelino

Il primo test estivo non può dare sentenze, e guai se fosse il contrario. Però qualche segnale lo lascia sempre. E quello arrivato ieri da Angeliño, nella partitella contro la Roma Primavera di Mattia Scala, non è stato dei più incoraggianti. Il terzino sinistro spagnolo, che a gennaio compirà 30 anni, si è presentato al ritiro con un obiettivo chiaro: convincere Gasperini di essere ancora il giocatore apprezzato dai tifosi giallorossi negli anni precedenti. La scorsa stagione era stata complicata da un problema fisico mai chiarito fino in fondo dalla Roma, e questa preparazione rappresenta per lui una ripartenza importante.

Secondo quanto riportano oggi diversi quotidiani, però, la prima uscita ha lasciato più dubbi che certezze. Angeliño è apparso fisicamente in ritardo e ha faticato molto nel test con la Primavera. Va considerato che si trattava soltanto della prima amichevole stagionale, arrivata dopo giorni di lavoro pesante e carichi atletici importanti. Ma il confronto con altri compagni è stato evidente. Wesley, ad esempio, ha colpito per intensità e brillantezza, così come Hermoso, apparso già in buona condizione. Angeliño, invece, ha dato segnali meno convincenti e oggi appare sempre più in bilico dentro le valutazioni tecniche della Roma. Il tema non è secondario. Dopo l’addio di Celik, la Roma è già costretta a intervenire sulle corsie laterali. Se anche Angeliño non dovesse offrire garanzie, il restyling delle fasce potrebbe diventare più ampio del previsto.

Il nome di Diego Moreira resta sullo sfondo e potrà tornare caldo nei prossimi giorni: al momento la priorità del club è chiudere l’operazione Summerville. Ma il quadro è chiaro: Gasperini ha bisogno di esterni affidabili, pronti fisicamente e funzionali al suo modo di giocare. La prima risposta di Angeliño non è stata quella sperata. C’è tempo per recuperare condizione e fiducia, certo. Ma il mercato della Roma sulle fasce potrebbe non fermarsi a un solo innesto, soprattutto se i dubbi sullo spagnolo dovessero confermarsi anche nelle prossime uscite.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Leggo, Il Messaggero