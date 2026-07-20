Roma, dopo Summerville un altro attaccante (in prestito). Garnacho perde quota, resiste Endrick

Il colpo grosso, nelle intenzioni della Roma, deve essere Crysencio Summerville. La strategia di D’Amico sembra ormai abbastanza chiara: concentrare il massimo sforzo economico sull’esterno olandese del West Ham, operazione onerosa e centrale nei piani di Gasperini, e poi provare ad aggiungere un altro rinforzo offensivo con una formula più leggera. Il motivo è semplice: in quella zona del campo la Roma ha perso diversi calciatori tra scadenze di contratto e fine prestiti. Sono usciti Bailey, Zaragoza, Venturino, El Shaarawy, mentre anche Lorenzo Pellegrini, in questo momento, è svincolato. Il pacchetto degli attaccanti ha dunque bisogno di essere completato, e Gasperini ha chiesto almeno un altro innesto oltre al grande obiettivo Summerville.

Il nome di Alejandro Garnacho resta vivo, anche se in questa fase sembra aver perso un po’ di consistenza. Non tanto per una chiusura del giocatore, quanto per la formula. La Roma, dopo l’investimento previsto per Summerville, vorrebbe inserire un altro esterno offensivo in prestito, eventualmente con diritto o obbligo condizionato. Non intende invece, almeno per ora, impostare una seconda operazione a titolo definitivo per quel ruolo. Il quadro è legato anche alla posizione di Soulé, che al momento non ha offerte concrete e potrebbe restare. In quel caso la fascia destra sarebbe coperta proprio dall’argentino e da Dybala, mentre a sinistra servirebbe ancora un innesto per completare il reparto.

Garnacho è stato proposto e continua a restare un nome da monitorare, ma il Chelsea oggi pretende un obbligo di riscatto. La Roma non vuole inserirlo, o comunque non alle condizioni richieste dagli inglesi: l’eventuale obbligo dovrebbe essere legato a variabili precise, come presenze e risultati. È questo il punto che sta frenando la pista. L’altro nome che aleggia sopra Trigoria è quello di Endrick, proposto alla Roma da alcuni intermediari. Il brasiliano potrebbe lasciare temporaneamente il Real Madrid e la possibilità di un’uscita in prestito resta una traccia da tenere viva, soprattutto se il club giallorosso dovesse cercare un profilo giovane, di talento e accessibile attraverso una formula meno pesante.

Capitolo centravanti. Gasperini ha chiesto anche di sostituire Dovbyk con un altro numero nove, e il profilo individuato resta Nicolò Tresoldi. Il Club Bruges tra oggi e domani potrebbe sciogliere le riserve sulle proprie intenzioni per il futuro dell’attaccante italo-tedesco e sul prezzo del cartellino. La Roma resta interessata e ha già una base d’intesa con il giocatore. Il piano, dunque, è definito: prima Summerville, poi un altro attaccante. Ma questa seconda mossa dipenderà dalla formula, dalle uscite e dalla capacità della Roma di trovare un’occasione sostenibile senza appesantire ulteriormente il mercato.

FONTE: Il Tempo