LIVE | Summerville, Moretto: “Il West Ham non scende sotto i 50 milioni di euro. La Roma deve scegliere se rilanciare”

La Roma entra nel giorno forse più delicato della trattativa per Crysencio Summerville. Dopo la giornata di ieri, segnata dall’apertura del giocatore al trasferimento in giallorosso, il dossier passa ora nelle mani dei club: a Trigoria hanno incassato una base d’intesa con l’esterno olandese, ma resta da convincere il West Ham, che continua a chiedere una cifra molto alta per il suo cartellino. Oggi, domenica 19 luglio 2026, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile nuova offerta dei giallorossi, la posizione degli inglesi, le valutazioni dei Friedkin e l’eventuale scelta di virare su un piano B qualora l’operazione diventasse troppo onerosa.

LIVE | ORE 12:45 – MORETTO: “IL WEST HAM NON SCENDE SOTTO I 50 MILIONI”

Nuovo aggiornamento sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma da Matteo Moretto. L’esterno olandese non si è limitato ad aprire al trasferimento in giallorosso: il giocatore ha accettato anche di avvicinarsi alle condizioni economiche proposte dal club. Il pressing di Gian Piero Gasperini è stato fortissimo e ha avuto un ruolo importante nella scelta del calciatore. L’accordo con Summerville, dunque, c’è. Ora però resta da superare l’ostacolo più complicato: il West Ham. La prima proposta della Roma è stata da 40 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 44-45 milioni. Il club inglese, però, ha fissato il prezzo a 50 milioni e non vuole scendere sotto quella quota. A questo punto la trattativa dipende soprattutto dalla Roma: i giallorossi dovranno decidere se alzare la posta e avvicinarsi alla richiesta del West Ham. Per questo, al momento, è difficile definire l’affare davvero vicino: il sì del giocatore c’è, ma manca ancora quello decisivo del club inglese.

LIVE | ORE 8:30 – SERVE IL RILANCIO DEI FRIEDKIN, PERICOLO ASTON VILLA

La trattativa per Crysencio Summerville resta al centro delle cronache di mercato. Anche i quotidiani oggi in edicola parlano della pista olandese, pur mantenendo una certa cautela sull’esito finale dell’operazione. La Roma avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore per un contratto intorno ai 4,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni con i bonus. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, ieri gli agenti di Summerville hanno richiamato il club giallorosso dando l’apertura al trasferimento nella Capitale.

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Il nodo, però, resta il West Ham. Il club inglese chiede il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto fino alla fine di luglio: 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro. Una cifra che la Roma, almeno per il momento, non vuole raggiungere. Nella notte Fabrizio Romano ha riferito di una prima offerta presentata dalla Roma nella serata di ieri: 40 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 45 milioni. Proposta rifiutata dal West Ham, che continua a chiedere di più.

Attenzione anche all’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea può tornare con forza sul giocatore. Il club inglese sta lavorando sotto traccia su Summerville e, dopo aver fatto cassa con la vendita del suo calciatore più importante, potrebbe mettere sul tavolo l’offerta migliore. Al momento Summerville dà priorità alla Roma, ma i giallorossi devono sbrigarsi per evitare un ritorno pesante dell’Aston Villa. Ora la decisione passa ai Friedkin: avvicinarsi ulteriormente alla richiesta del West Ham, spingendosi verso quota 50 milioni, oppure fermarsi e riaprire con forza il dossier delle alternative.

Redazione Giallorossi.net