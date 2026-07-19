LIVE | Summerville, Moretto: “Il West Ham non scende sotto i 50 milioni di euro. La Roma deve scegliere se rilanciare”

La Roma entra nel giorno forse più delicato della trattativa per Crysencio Summerville. Dopo la giornata di ieri, segnata dall’apertura del giocatore al trasferimento in giallorosso, il dossier passa ora nelle mani dei club: a Trigoria hanno incassato una base d’intesa con l’esterno olandese, ma resta da convincere il West Ham, che continua a chiedere una cifra molto alta per il suo cartellino. Oggi, domenica 19 luglio 2026, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile nuova offerta dei giallorossi, la posizione degli inglesi, le valutazioni dei Friedkin e l’eventuale scelta di virare su un piano B qualora l’operazione diventasse troppo onerosa.
LIVE | ORE 12:45 – MORETTO: “IL WEST HAM NON SCENDE SOTTO I 50 MILIONI”
Nuovo aggiornamento sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma da Matteo Moretto. L’esterno olandese non si è limitato ad aprire al trasferimento in giallorosso: il giocatore ha accettato anche di avvicinarsi alle condizioni economiche proposte dal club. Il pressing di Gian Piero Gasperini è stato fortissimo e ha avuto un ruolo importante nella scelta del calciatore. L’accordo con Summerville, dunque, c’è. Ora però resta da superare l’ostacolo più complicato: il West Ham. La prima proposta della Roma è stata da 40 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 44-45 milioni. Il club inglese, però, ha fissato il prezzo a 50 milioni e non vuole scendere sotto quella quota. A questo punto la trattativa dipende soprattutto dalla Roma: i giallorossi dovranno decidere se alzare la posta e avvicinarsi alla richiesta del West Ham. Per questo, al momento, è difficile definire l’affare davvero vicino: il sì del giocatore c’è, ma manca ancora quello decisivo del club inglese.
LIVE | ORE 8:30 – SERVE IL RILANCIO DEI FRIEDKIN, PERICOLO ASTON VILLA
La trattativa per Crysencio Summerville resta al centro delle cronache di mercato. Anche i quotidiani oggi in edicola parlano della pista olandese, pur mantenendo una certa cautela sull’esito finale dell’operazione. La Roma avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore per un contratto intorno ai 4,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni con i bonus. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, ieri gli agenti di Summerville hanno richiamato il club giallorosso dando l’apertura al trasferimento nella Capitale.
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Il nodo, però, resta il West Ham. Il club inglese chiede il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto fino alla fine di luglio: 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro. Una cifra che la Roma, almeno per il momento, non vuole raggiungere. Nella notte Fabrizio Romano ha riferito di una prima offerta presentata dalla Roma nella serata di ieri: 40 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 45 milioni. Proposta rifiutata dal West Ham, che continua a chiedere di più.
Attenzione anche all’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea può tornare con forza sul giocatore. Il club inglese sta lavorando sotto traccia su Summerville e, dopo aver fatto cassa con la vendita del suo calciatore più importante, potrebbe mettere sul tavolo l’offerta migliore. Al momento Summerville dà priorità alla Roma, ma i giallorossi devono sbrigarsi per evitare un ritorno pesante dell’Aston Villa. Ora la decisione passa ai Friedkin: avvicinarsi ulteriormente alla richiesta del West Ham, spingendosi verso quota 50 milioni, oppure fermarsi e riaprire con forza il dossier delle alternative.
Redazione Giallorossi.net
Altro giro altra corsa… anche questo è ito !
Mika Godts 35/40 con un ingaggio in linea con i parametri societari, Garnacho , prestito oneroso a 5 mln riscatto a 35 , anche lui ingaggio nei parametri e tutta fascia sinistra Moreira 35 mln anche lui con ingaggio sostenibile, lasciamo stare Summerville costa troppo
Finalmente qualcuno della società (come al solito l’allenatore che è l’unico a parlare dai tempi di Mourinho) ha detto che questi giocatori la Roma non li può prendere. Ci voleva tanto.
Gasperini è stato chiaro, l’ obiettivo della Roma per il momento è consolidare le posizioni di vertice raggiunte. Gli equilibri , in tutti i sensi, all’ interno della squadra vanno anch’essi mantenuti e stabilizzati , certi profili o sono omologati a questa filosofia o potrebbero intralciare questo percorso. Da sesti a lottare stabilmente per i primi posti richiede mentalità e solidità.
A queste cifre (ingaggio da 4,5 netti più premi e cartellino a 45/50 milioni) sarebbe un acquisto pessimo. Parliamo di un classe 2001 che in carriera l’ ha buttata dentro con il contagocce!!! Due goal al mondiale in piena estate in america contano zero spaccato…
Summerville è un giocatore al massimo da 20/25 milioni.
Garnacho con tutti i dubbi del caso è un giocatore VERO.
Vediamo…
È vero non tengo più dinero ma poi me compro Summer ville, Summer ville…cit C’è chi l ha letta e non ci ha capito niente e chi l ha letta cantando…
45M erano già tanti per Summerville, 50M so fuori da ogni logica per un giocatore che ha tutto da dimostrare e che dovrebbe fare prestazioni incredibili per farlo valutare oltre i 50M, cosa che non può garantirti nessuno a fronte di un investimento così importante.
Il West Ham può chiedere quanto gli pare ma a sto punto Summerville se lo può tenere.
Ci sono giocatori che per quel prezzo hanno dimostrato molto di più di Summerville quindi stateme bene e pjate qualche altro fesso per il collo.
Gasperini deve stabilire se è un potenziale Locman , altrimenti è pieno di talenti alla matà del prezzo. Su Greenwood non avrei avuto dubbi. Nasa , ad esempio, non mi sarebbe dispiaciuto , non conosco il prezzo. Garnacho, prestito con diritto sarebbe ottimo.
X me è un no 😘
Godts e Nusa costano meno, sia di cartellino che di ingaggio, sono forti, ma a Roma le telenovelas sono sempre di moda.
Insistete con numeri impossibili da pagare
L’ha pure detto ieri Gasp
Qualcuno può spiegarmi perchè Malen prende 3,8mln e il nuovo 5mln?
Visto che Gasp ha detto di premiare chi è entrato in champions….
Non arriverà mai
Perché per aumentare le ambizioni devi per forza aumentare la qualità, parole di Gasp, e la qualità ha un costo superiore, una BMW costa di piu di una Fiat, come acquisto e mantenimento
É una mia idea, ma visto che Gasp ha capito in questi giorni che in questo è prossimi anni dovrà tenersi la struttura che cha portato in CL deve per forza tenerseli boni…
Cioè, tutti siamo contenti per Celik, ma adesso il DS dovrà trovare un’altro terzino/centrale con ingaggi e costi sempre più ridotti..
“La Roma avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore per un contratto intorno ai 4,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni con i bonus.”
Gasperini, ieri, pubblicamente: “Si è scelto un target di contratti, ed è giusto, giocatori che ci hanno portato in Champions e che se si vedono superati clamorosamente da chi è appena arrivato creerebbe dei problemi.”
Presto capiremo chi ha lingua biforcuta.
Gasperini ha ragione fino ad un certo punto, perché se l’ultimo arrivato fosse un top player dal valore di 50 mln ( per noi non possibile) non potrà certo guadagnare come chi ha un valore di 8 mln sul mercato che ti ha portato una volta in Champions e 6 anni sesto! Per questo temo che sia Kone prima ancora della Roma a voler monetizzare il mondiale. Guadagnava quanto Cristante che ha rinnovato, ma il loro valore anche sul mercato non è uguale!
francamente non so che aspettarmi né cosa sperare.
da inesperto, mi pare che già l’offerta della Roma sia fin troppo elevata.
il rifiuto dà l’idea di quanto sia difficile (o inutile) trattare con le inglesi
rilanciando porteresti a casa il giocatore, però strapagandolo (cosa che inevitabilmente avrebbe ripercussioni sul resto del mercato.. e per inciso, anche a livello di ingaggio alla fine sei preso per il collo…).
per contro, rinunciando subiresti nuove critiche (“soliti pulciari…”)
Troppi soldi, il giocatore è bravo, ma possibile che non esiste un altro, magari meno blasonato?
G/A non entusiasmanti.. per carità ha giocato con una squadra che poi è retrocessa…
In premier con i prezzi quest’estate specialmente, sono fuori di testa.
Darmian 0, Kessie 0, Foholdt 40, Tonali 35, Moreira 35, Garnacho 5 (prestito), Dreyer 23, Godts 30, Tresoldi 5 (prestito con obbligo). 163. Soulé 35, Koné 55, Dovbyk 15, Salah-Eddine 10, Ziolkowski 20. 135. Con un investimento di 28 milioni ti saresti rifatto una squadra da Scudetto.
Ma perché non fai tu il direttore sportivo? 😂
me chiedo perché non t ha contattato la Roma
Continua a gioca’ alla play
Tonali 35 haha ma dici cose senza guardare la realtà ?
ao Tonali l’hanno appena venduto a 115 milioni fai te
Tonali venduto a 115….il resto è a tua fantasia
Tipo il fenerbahce o l’atletico Madrid o la Juve e così via. Dare moneta vedere cammello
Sono 2 settimane,
dopo che si è chiusa la farsa giornalistica su Greenwood,
che ogni mattina si parte con:
“nuovo affondo per Summerville, parti vicine”.
Pomeriggio: “parti mai così vicine”.
La sera: “manca l’accordo, parti lontane, fase esplorativa”.
Tutti i giorni.
E tutti i giorni gli stessi commenti.
E in tutto questo c’è stata solo UNA dichiarazione della Roma, UNA:
ieri, di Gasp, che ha escluso l’arrivo di Summerville.
Ma oggi si ricomincia.
Fate voi…
un conto sono gli articoli di giornale e un altro quello che sta facendo la Roma che deve rimanere assolutanente riservato fino a trattativa conclusa. quindi mi sembra che ognuno stia facendo il proprio mestiere
@clay
Mi pare abbastanza chiaro che la Roma per tirare fuori 50 mln deve vendere. Non vende per ora quindi non compra.
Arriverà presumibilmente qualche prestito per rimpiazzare Celik e forse offrire a Gasp un esterno in alternativa. Ma non gente da questi prezzi.
Rod,
quello che dici è smentito dal mercato degli ultimi anni,
non capisco neanche che soddisfazione ci troviate a scrivere ste cose,
ma contenti voi…
Ripeto, a me sembrano troppi per questo calciatore.
Fermo restando che se io sono Summerville e so che in Agosto una squadra di premier può offrirmi 6-7ML senza problemi,
ma perchè dovrei accettare 4 a Luglio?????
Invece di stare dietro a queste fantasie,
io aspetterei i veri nomi prima di commentare il mercato della Roma.
Se poi pensate che D’Amico passi le giornate al telefono con un solo agente e una sola squadr che gli dicono ogni giorno di no,
vabò, alzo le mani….
esatto
Ma il problema non sono i giocatori. Magari con loro l’accordo per l’ingaggio lo trovi ma non puoi spendere 50 mln per accontentare la squadra. Il punto è questo.
Rod, il problema sono PROPRIO i giocatori.
Se tu paghi 50ML di ingaggio per un cartellino e fai un contratto di 5 anni,
ti “costa” 10Ml annui di ammortizzazione in bilancio.
Ma se a quel giocatore devi dare 7ML, sono 14 l’anno,
e un totale di 70—-
Ma soprattutto: se D’Amico e Gasp pensano che Summerville non vale nè 50ML nè il doppio dell’ingaggio di Malen, come NON LI VALE visti i numeri, lo devono prendere per forza????
Ma se poi la proposta non arriva, allora vai in Championship con tutte le scarpe…
Buona norma per ogni Ufficio Acquisti è avere sempre alternative. Chiaramente il calcio mercato è differente da una azienda ma con soli “2 mesi” di possibili trattative non è salutare incaponirsi su una unica traccia per settimane.
Purtroppo questa è la situazione se vuoi prenderlo devi sottostare alle richieste del west ham , che ha la fortuna di avere l’asta con l’Aston Villa pieno di soldi che pagherebbe immediatamente la clausola, secondo me però comunque è uno sproposito una cifra tale per un giocatore del genere, o hai lui dalla tua parte che si impunta e decide di venire solo da te o niente
Ma questo è complesso perché già si deve “ accontentare “ dello stipendio calmierato
Preannuncio di tormentone domenicale
Godts virare subito su Godts cercando di evitare il ritorno di qualche altra squadra soprattutto dalla Premier, altrimenti sappiamo già come andrà a finire
Ma basta buttare i soldi su un giocatore che non e’ migliore di Matias Soule’. A questi prezzi assurdi no, Prendiamo altro .
Garnacho e’ mille volte meglio.
Io non capisco questo forum a volte.
La Società, in linea con quanto detto da Gasp, si da’ un tetto d’ingaggio, (perché a 5 milioni si arriverebbe con bonus a vario “titolo”magari…..).
Ora se decidessimo di spendere pure 50 milioni che ce frega?!
È vero che il mercato inglese è quasi inaccessibile, ma io, DA TIFOSO, mi entusiasmo a sapere che POTREMMO SCIPPARE NOI un pezzo importante!
Il segnale sarebbe forte in Italia.
Venga o no Summerville applaudo lo sforzo.
FORZA ROMA
Dovrebbero fare come hanno fatto in passato con l’Atalanta, andare a scovare giocatori non famosi che costano un botto, vedi i vari Gosens, Freuler, Pasalic, Ilicic, Lookman, chi li conosceva? Adesso alla Roma si vuole prendere giocatori conosciuti che costano tanto e molto probabilmente non renderanno per quello che costano. Servono nomi sconosciuti con voglia di diventare campioni.
che NON costano un botto
…e soprattutto non bisogna comprare in Premier che per noi è una boutique carissima. Mi viene il dubbio che la rete di osservatori della Roma, soprattutto nei campionati minori sia scarsa.
Già, altrimenti D’Amico che l’avremmo preso a fare?
Gli sconosciuti li abbiamo già presi
Romanista…. perché De Roon che t’ha fatto?
e allora Mozart?…dove me lo metti?
onestamente a sto prezzo il gioco non vale assolutamente la candela, andasse all’aston villa.
sono giorni che scrivo ma Godts è così difficile prenderlo, cartellino e ingaggio più basso.
Per una società che non vuole o non può fare follie andare a fare acquisti in premier non è proprio una buona strategia.
Mah…sono supposizioni
Quest’anno i prezzi sembrano essere veramente folli, l’Inghilterra sta drogando il mercato, ma alla fine forse è quello che facevamo noi tra gli anni 80 e 90. A questo punto bravi loro ad essere riusciti a ribaltare la situazione.
Per me l’Inghilterra sta drogando il mercato con prezzi folli più di quanto facevamo noi tra gli anni 80/90. Le cifre oltre i 100ML sono soprattutto scambi tra squadre inglesi, per far girare denaro all’interno del loro movimento. Pagare un calciatore cifre sproporzionate, non solo danneggia le altre leghe europee, ma costringe a mettere a bilancio calciatori a cifre che poi non saranno recuperabili in caso di successiva cessione e fa pretendere stipendi di pari passo al valore del cartellino.
Leggendo l’articolo e i commenti dei fratelli giallorossi mi allineo:
Speriamo di non spendere troppo per gli acquisti e di riuscire a vendere bene qualche pezzo.
Per avere finalmente una bella squadretta sostenibile nell’anno del centenario, che sarà non il prossimo, ma il campionato successivo.
Per fare il legno ci vuole $$l’albero, per fare l’albero ci vuole il $$seme, per fare il seme ci vuole il $$il frutto, per fare il frutto ci vuole il $$ fiore, ci vuole il $$$$
Non capisco perché la Roma si incaponisce a rivolgersi al mercato inglese, che è il più caro del mondo ,quando deve sottostare a precise regole economiche.
Eppure dal Brasile è arrivato un certo Wesley.
A questo prezzo per me ti puoi comprare sia Irankunda (2006) come attaccante di riserva, esterno destro/sinistro di piede destro (€25M) e Lopes Cabral (2002) come terzino sinistro e destro ambidestro a tutta dascia (€15M), entrambi che hanno impressionato ai Mondiali (Cabral ha siglato una rete capolavoro contro l’Argentina ed Irankunda il migliore dell’Australia). Irankunda ha un potenziale da monstre ancora non esploso del tutto e può diventare un Lookman più veloce e forte fisicamente
quoto. manda una e mail a D’Amico
si come tutti gli altri fenomeni che tanto decantavi e di cui magicamente si sono perse le tracce
fai un favore Savè limitati al giudizio tecnico sul giocatore e basta senza consigliare perchè se la Roma si presenta con questi giocatori a fine mercato come prime scelte è meglio che cambiano sport.
che poi
visto che non tutti siamo tifosi commercialisti dovrebbero dirci come mai con i soldi della CL (che dal 30 giugno puoi mettere in bilancio), terzo posto, FPF che non incide, aumento degli abbonamenti, sponsor trovati, non si possa aumentare costi e ingaggi, l’altro anno Dyb prendeva 8 ml netti giocando metà campionato quanti malumori ha creato?
ma anche Gasp, cosa intende con informazioni e parametri che cambiano di continuo? c’è l’ha in generale o solo con noi?
non urla ma è chiaro
A meno che tuo non pensi che i proprietari della Roma si mettono i soldi in tasca, ma lo escluderei, tutte le maggiori entrate che hai elencato servono per rientrare nei paletti del FPF e del costo della rosa (70 % del fatturato relativo all’anno precedente) se vuoi operare liberamente e senza vincoli. Viceversa ti troverai ogni anno incasinato, come successo negli ultimi tre anni.
non ho capito come arrivi a pensare che abbia detto che i Friedkin si mettono u soldi in tasca…
anche perché poi nel post confermi le mie affermazioni, che ci sono diverse entrate quest’anno che aumentano questi famosi rapporto di costi, mentre ieri Gasp ci dice che stiamo come, ma ad oggi anche peggio, dell’asta estate che stavano sotto il SA e non avevamo la CL…
cioè… Dan quest’anno sta chiedendo un significativo sforzo ai 40000 che sono sempre presenti, non sarebbe bello e giusto che anche lui lo facesse questo sforzo???
Ma davvero pensate che l’affare che abbiamo fatto con Malena sia passato inosservato in Inghilterra?….oramai si sa tutto di tutti nel mondo del calcio….quindi le inglesi hanno preso contromisure con la Roma ?….lo vuoi ?…paghi….un altro Malen non ci sarà …
La solita Roma,alla fine arriveranno piani C da 20,15 milioni, ripeto anche quando si arriva in Champions e’ peggio ancora,ripeto non arriveranno grandi giocatori,ma ci saranno grandi cessioni,buona Domenica.
Il piano C di per sé non è detto che sia un male, almeno non in questi tempi, molto lontani faraglioni anni dorati (90/primi 2000) del calciomercato nostrano. Qui il problema più grande è la mancanza di competenze e strategia per una campagna mirata a ciò che serve
malen 3,8 e ci fa una barca di gol . chi arriva arriva pretende 5/6 e magari non rende come ha reso malen. o ci convinciamo che questo è un campionato di terza fascia (come lo è la nazionale del resto) e dobbiamo restare coi piedi per terra oppure continuiamo a fare le giostre inseguendo giocatori che poi scelgono piu soldi (per questo c’ e’ l’arabia)
mourinho in questo caso era un attira-campioni supremo. gasperini è in gamba, confido in lui e la sintonia di con d’amico.
prendete godts !!!!!!!!! godts !!!!!!! e che cavolo
Quello che ho visto nel Mondiale non mi ha convinto, ma esperto non sono…
In ogni caso speriamo che D’Amico non si impegni più di qualche gg… se l’AV non molla il giocatore alla cifra desiderata, allora viri su un altro. Non può Gasperini/la preparazione estiva diventare ostaggio delle dinamiche di mercato per via di trattative interminabili e soprattutto inconcludenti come fece Massara l’anno scorso..
L’Inghilterra e’ una bottega molto cara per comprare , ci si deve andare solo per vendere. Nel resto del’ Europa e del mondo ci sono fior di giocatori forti a prezzi umani.
Alla Roma non capiscono niente , eppure gli basterebbe leggere quello che tanti scrivono qui per appianare i conti, acquistare gli uomini giusti e attuare una strategia di mercato rapida ed efficente, qualcuno gli consigli di leggere quì 😉
Il fatto è che non si può competere con i club di Premier a livello di spesa. Se l’ Aston Villa si disinteressasse oppure Summerville volesse solo e per forza venire alla Roma nonostante una possibilità maggiore d’ingaggio, allora il West Ham abbasserebbe le pretese accettando l’offerta comunque importante.
Quanto costa Greenwood?
50 milioni.
Noooo è troppo!!!
Quanto costa Summerville?
50 milioni.
Ah ok, va bene.
Se questo vi sembra logico, domani compriamo Summerville.
Non so se la Roma vorrà davvero spendere 50 milioni per Summerville, ma vorrei comunque farti presente che il problema non sono tanto i soldi per il cartellino, semmai per lo stipendio. Greenwood non sarebbe mai venuto qui a prendere 4 milioni quando i turchi gliene offrivano 10. La discriminante è l’ingaggio, non il costo del cartellino.
Esistono entrambi i problemi, col primo l’ingaggio, col secondo il cartellino nel senso che 50 per lui sono troppi, almeno per la Roma. Quello che è mancato e che manca è lo scouting e gli accordi strategici, ossatura vera della campagna acquisti dello scudetto 2000-2001
gli obiettivi quest’anno dovrebbero essere:
– uscire dal gentleman agreement
– recuperare giocatori che pesano a bilancio per riuscire a rivenderli (Dovbyk, Angelino, Vaz…)
– comprare 2-3 buoni investimenti alla Wesley
– comprare 2-3 giocatori sicuri
– prendere un paio di parametri 0
– cercare di andare il più avanti possibile in CL
– riqualificarsi alla CL
Molto di questo non lo puoi fare se spendi, tra cartellino e stipendio, tutto l’incasso della Champions su un solo giocatore!
Al netto delle varie opinioni personali su strategie ed obiettivi che la Società avere e perseguire, poi magari ci spieghi cos’è questo nuovo “accordo tra gentiluomini”😅
non si possono spendere queste cifre da fantacalcio. troviamo alternative. Ci vuole un lavoro di scouting. altrimenti è troppo facile. la roma deve trovare prima questi profili. non facciamoci prendere per la gola. se non ti puoi comprare la BMW ti compri una fiat. vale le persone come per le società. forse un giorno la roma sarà in grado di competere con i club inglesi e allora potremo spedere queste cifre. per vincere lo scudetto, non bisogna spendere 50 milioni per summerville
Con la Roma tutti i club applicano il surplus di prezzo. Spence che vale più di Moreira all’Inter costa la metà. C’è qualcosa che non mi quadra. Summerville pur quanto abbia potenziale non può costare così tanto. Lo stesso vale per Garnacho. Ne trovi più forti a meno. Diallo dell’united un esempio.
Rettifico, li mettevo su Saibari prima del mondiale. Li si che si faceva il colpo da 90.
Sempre più deluso, non arriva un giocatore e menomale che quest’anno dobbiamo giocare la champions. Ma se non compri ora quando lo fai ?
38 + 7 bonus + 20% su futura rivendita potrebbe superare i 50 milioni. Questa per me è l’unica strada che noi dovremmo accettare.
Godts 30 + 20% futura rivendita. Dreyer 23 + 3 bonus. Kessie 0, Brandt 0, Darmian 0.
J. Cabral 3. Garnacho prestito con diritto di riscatto. Aké e Tresoldi prestito con obbligo di riscatto. Froholdt 40 + 5 bonus.
Per me così siamo più forti dell’Inter.
mah, 50 Mil per un giocatore che ha fatto un gol due anni fa e cinque lo scorso anno…posso capire greenwood ma io prenderei altri profili
buona serie b al west ham e pace. 50 pippi sono troppi non li vale
oppure Mika Godts dell’Arsenal
purtroppo girano prezzi folli, in Premier poi non ne parliamo. Il Real per un terzino Cucurella 60 milioni, ieri il Chelsea 100 e passa per Rogers che è un centrocampista, quindi per un ala offensiva servono soldi. C’è poco da fare
io credo che se arriva gli daremmo il benvenuto ,ma costa troppo e la roma sbaglia se lo paga cosi tanto ,in giro c’è di meglio e anche a prezzi piu giusti
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.