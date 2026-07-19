CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 19 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Philogene piace, costi più sostenibil i

Jaden Philogene (24) è uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco. L’ala inglese dell’Ipswich Town costa tra i 20 e i 25 milioni di euro e guadagna poco più di un milione netto a stagione, cifre più sostenibili rispetto ad altri obiettivi. Il suo nome resta sul tavolo come possibile alternativa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:15 – Savona torna sullo sfondo per la fascia destra

Nicolò Savona (23) torna tra i profili monitorati dalla Roma per rinforzare la corsia destra. Secondo Il Messaggero, lo stallo nella trattativa per Moreira e le difficoltà per arrivare a Dodô e Molina possono spingere i giallorossi a rivalutare l’ex Juventus. Al momento la priorità resta sbloccare l’operazione con lo Strasburgo, ma Savona può diventare un’opzione concreta se le piste principali non dovessero decollare. (Il Messaggero)

Ore 9:50 – Moreira, ballano 10 milioni

Diego Moreira (21) resta il nome più caldo per la corsia sinistra. La Roma ha già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del belga sulla base di 2 milioni più bonus, ma deve ancora trovare la quadra con lo Strasburgo. Il club francese chiede circa 40 milioni, mentre i giallorossi non vogliono andare oltre i 30: al momento ballano 10 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Dodò torna di moda per la fascia destra

Dodò (27) torna nei pensieri della Roma dopo il mancato rinnovo di Celik. Il laterale della Fiorentina era già stato accostato ai giallorossi quando il tavolo per il rinnovo del turco era in salita, e ora può tornare d’attualità. Al momento non ci sono offerte né sondaggi concreti, ma il costo dell’operazione non dovrebbe superare i 15 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 8:25 – Koné, settimana decisiva per il futuro

Manu Koné (25) resta il principale indiziato in caso di cessione pesante. Gasperini ha confermato che la questione Fair Play Finanziario non è ancora del tutto chiarita e una sua partenza potrebbe aiutare la Roma a sistemare i conti con Nyon. Il Manchester United prepara l’offerta, mentre sullo sfondo resta il Chelsea: servono almeno 50 milioni. (Il Tempo)

Ore 7:20 – Summerville, la Roma accelera

Crysencio Summerville (24) è sempre più al centro del mercato della Roma. L’esterno del West Ham ha aperto alla destinazione giallorossa e ha iniziato ad abbassare la richiesta iniziale da 6 milioni netti a stagione. La Roma mette sul piatto un ingaggio massimo da 4 milioni più bonus e attende il sì definitivo del giocatore prima dell’affondo con gli Hammers. (Corriere della Sera / Il Tempo)

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