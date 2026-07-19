Garnacho-Roma, la pista è ancora viva: il giocatore vuole i giallorossi e snobba l’Aston Villa

La Roma ha messo tutte le fiches su Crysencio Summerville, ma il tavolo del mercato offensivo non si esaurisce con l’olandese. Tra le piste ancora aperte resta infatti anche quella che porta ad Alejandro Garnacho, nome da tenere vivo anche se, in questa fase, procede su un binario separato rispetto alla trattativa con il West Ham.

L’esterno argentino ha aperto totalmente alla Roma. Garnacho vorrebbe giocare in Italia e considera la Serie A il campionato giusto per rilanciare le qualità già mostrate nella sua esperienza al Manchester United, prima del passaggio al Chelsea, dove la sua avventura non è stata particolarmente fortunata. La Roma ha già presentato al Chelsea una proposta in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma l’offerta non è stata ritenuta sufficiente dal club inglese. Il motivo riguarda soprattutto le condizioni previste per far scattare l’obbligo: paletti considerati troppo incerti, tali da non garantire al Chelsea la cessione definitiva al termine della stagione.

Per questo gli inglesi stanno prendendo tempo e cercano anche altre soluzioni per il giocatore. Tra le destinazioni possibili era emersa anche l’Aston Villa, club a caccia di rinforzi sulle corsie offensive. Al momento, però, Garnacho non avrebbe aperto a questa possibilità: la sua preferenza resta la Roma e l’Italia. La pista, quindi, non è chiusa. Summerville oggi è il nome su cui i giallorossi stanno spingendo con maggiore forza, ma Garnacho resta una soluzione viva, soprattutto se il Chelsea dovesse ammorbidire la propria posizione sulla formula.

FONTI: Il Tempo, Il Messaggero, Corsera