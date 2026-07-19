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LIVE TRIGORIA | Roma-Roma Primavera: 0-0. Miracolo di Svilar su Lulli

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Primo assaggio di campo per la Roma di Gian Piero Gasperini. Questa mattina, alle 9:00, al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, i giallorossi affronteranno la Roma Primavera allenata da Mattia Scala nel primo test amichevole del ritiro estivo.

Una partitella in famiglia, ma con un valore già interessante: sarà infatti il primo momento utile per vedere all’opera la nuova Roma dopo i primi giorni di lavoro, con la gara aperta anche alla stampa. In questo live seguiremo in diretta tutte le novità, le formazioni ufficiali, le azioni principali, i gol e gli spunti del primo test amichevole della stagione 2026-2027.

LA CRONACA LIVE

PRIMO TEMPO

22′ – Lulli vince il contrasto con Angelino e arriva davanti a Svilar, paratona del portiere a negare il gol alla primavera!

21′ – Entrano Dybala, Wesley, Mancini e Cristante

20′ – Si concluda la prima parte del match amichevole. 

16’ – Dovbyk a un passo dal gol: l’ucraino supera il difensore ma davanti a De Marzi non riesce ad angolare e la conclusione viene respinta.

10’ – Cross di Angelino, Ghilardi colpisce di testa ma non centra lo specchio della porta.

4’ – Prima chance per la Roma: calcio d’angolo di Pisilli, Ghilardi colpisce di testa ma il pallone finisce alto sopra la traversa

0′ – Squadre in campo, tra poco il fischio d’inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soulé, Cherubini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Roma Primavera (3-4-2-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Guaglianone, Arena; Corredera. Allenatore: Scala.

Giallorossi.net – T. De Cortis

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