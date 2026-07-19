Pellegrini, striscione dei tifosi a Trigoria: “Teniamoci stretto Lorenzo” – FOTO!

La mattinata di Trigoria non porta solo le prime indicazioni dal campo. Mentre la Roma è impegnata nell’allenamento congiunto contro la Primavera di Mattia Scala, all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini è comparso uno striscione dedicato a Lorenzo Pellegrini.
Il capitano giallorosso, assente dal test, resta al centro dei colloqui per il rinnovo dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. Una situazione ancora da definire, mentre una parte del tifo organizzato ha scelto di prendere posizione in modo pubblico. Lo striscione, firmato dal Gruppo Roma, contiene un messaggio diretto alla società: “Fare un errore può succedere, ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!”.
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Un segnale chiaro da parte della tifoseria, che invita il club a proseguire il rapporto con il numero 7. Pellegrini, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, continua a rappresentare per molti romanisti un riferimento identitario. Il messaggio arriva in una fase delicata, con i contatti tra la Roma e l’entourage del centrocampista ancora in corso per provare a trovare un’intesa sul nuovo contratto.
Redazione Giallorossi.net
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