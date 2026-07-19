Facebook RSS X

Pellegrini, striscione dei tifosi a Trigoria: “Teniamoci stretto Lorenzo” – FOTO!

1
195

La mattinata di Trigoria non porta solo le prime indicazioni dal campo. Mentre la Roma è impegnata nell’allenamento congiunto contro la Primavera di Mattia Scala, all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini è comparso uno striscione dedicato a Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso, assente dal test, resta al centro dei colloqui per il rinnovo dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. Una situazione ancora da definire, mentre una parte del tifo organizzato ha scelto di prendere posizione in modo pubblico. Lo striscione, firmato dal Gruppo Roma, contiene un messaggio diretto alla società: Fare un errore può succedere, ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!”.

LEGGI ANCHE – Pellegrini leader a Trigoria: sgrida i giovani e fa breccia in Gasp

Un segnale chiaro da parte della tifoseria, che invita il club a proseguire il rapporto con il numero 7. Pellegrini, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, continua a rappresentare per molti romanisti un riferimento identitario. Il messaggio arriva in una fase delicata, con i contatti tra la Roma e l’entourage del centrocampista ancora in corso per provare a trovare un’intesa sul nuovo contratto.

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteRoma-Roma Primavera: 6-0 (28′, 62′ Dovbyk, 40′ Soulè, 49′, 56′ Dybala, 52′ Cristante). Finisce il primo test per i ragazzi di Gasp
Articolo successivoCALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings