Cristante rinnova e celebra la Roma: “Per me è casa”

Bryan Cristante ha accompagnato l’ufficialità del rinnovo con parole dal forte valore personale. Dopo l’annuncio del prolungamento fino al 2028, il centrocampista giallorosso ha pubblicato sui propri canali social un lungo messaggio dedicato alla Roma, alla città e al legame costruito negli anni.

Cristante ha parlato di un rapporto ormai profondo con l’ambiente romanista: “Roma e la Roma, per me e la mia famiglia, sono casa. Un posto felice in cui sono cresciuto come uomo e come professionista, la città dei miei figli, un club dove ho trovato persone che condividono i miei stessi valori, dentro e fuori dal campo”. Il centrocampista ha poi ribadito il proprio attaccamento alla maglia giallorossa, preferendo come sempre i fatti alle parole: “Chi mi conosce sa che preferisco di gran lunga parlare poco e dimostrare con il sudore tutto il mio attaccamento alla maglia giallorossa, ma questo legame che si rinnova fino al 2028 ha per me un significato speciale: amore infinito”.

Nel suo messaggio social, Cristante ha chiuso confermando la volontà di continuare il percorso con la stessa dedizione mostrata fin dal suo arrivo nella Capitale: “Ho sempre dato tutto per la Roma e continuerò a farlo con il massimo impegno e la massima professionalità. Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa”. Un rinnovo che consolida la presenza di uno dei riferimenti dello spogliatoio romanista, legato ormai da anni al club e alla città.

Redazione Giallorossi.net