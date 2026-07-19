FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 19 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:00 – Hermoso, botta nel test: ghiaccio sotto il ginocchio

Primo test della pre-season archiviato per la Roma di Gasperini, che ha ritrovato Dybala e Wesley: l’argentino dopo il rinnovo, il brasiliano dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale. Unico assente Robinio Vaz, ancora ko, mentre Celik è ormai alla Juventus. Da monitorare Mario Hermoso, uscito con il ghiaccio applicato sulla gamba destra, appena sotto il ginocchio: dovrebbe trattarsi di una botta, ma le condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Ore 9:55 – Pellegrini, foto del GRA come messaggio ai tifosi

Gasperini ha parlato della situazione di Lorenzo Pellegrini, ancora fuori dal gruppo: “Mi auguro che Lorenzo si possa aggregare presto”. Il centrocampista, intanto, ha pubblicato una foto dal Grande Raccordo Anulare, interpretata come risposta indiretta alle voci che lo volevano a Torino. (Gazzetta dello Sport)

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