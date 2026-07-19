VIDEO | I gol della Roma realizzati contro la Primavera nella prima amichevole del ritiro

La Roma ha giocato questa mattina a Trigoria la sua prima amichevole del ritiro che la squadra sta svolgendo nel centro sportivo Fulvio Bernardini. I giallorossi hanno battuto per 6 a 0 la Primavera di Mattia Scala.

A segno Dovbyk e Dybala con una doppietta a testa, a segno anche Cristante e Soulè. La Roma ha pubblicato sui social il video con tutte le marcature messe a segno dai ragazzi di Gasperini nel test in famiglia di oggi che vi proponiamo qui sotto. Buona visione.