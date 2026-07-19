LIVE | Summerville-Roma, giornata cruciale: rilancio o addio, palla ai Friedkin. Aston Villa pronto allo scippo

La Roma entra nel giorno forse più delicato della trattativa per Crysencio Summerville. Dopo la giornata di ieri, segnata dall’apertura del giocatore al trasferimento in giallorosso, il dossier passa ora nelle mani dei club: a Trigoria hanno incassato una base d’intesa con l’esterno olandese, ma resta da convincere il West Ham, che continua a chiedere una cifra molto alta per il suo cartellino. Oggi, domenica 19 luglio 2026, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile nuova offerta dei giallorossi, la posizione degli inglesi, le valutazioni dei Friedkin e l’eventuale scelta di virare su un piano B qualora l’operazione diventasse troppo onerosa.

LIVE | ORE 8:30 – SERVE IL RILANCIO DEI FRIEDKIN, PERICOLO ASTON VILLA

La trattativa per Crysencio Summerville resta al centro delle cronache di mercato. Anche i quotidiani oggi in edicola parlano della pista olandese, pur mantenendo una certa cautela sull’esito finale dell’operazione. La Roma avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore per un contratto intorno ai 4,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni con i bonus. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, ieri gli agenti di Summerville hanno richiamato il club giallorosso dando l’apertura al trasferimento nella Capitale.

Il nodo, però, resta il West Ham. Il club inglese chiede il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto fino alla fine di luglio: 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro. Una cifra che la Roma, almeno per il momento, non vuole raggiungere. Nella notte Fabrizio Romano ha riferito di una prima offerta presentata dalla Roma nella serata di ieri: 40 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 45 milioni. Proposta rifiutata dal West Ham, che continua a chiedere di più.

Attenzione anche all’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea può tornare con forza sul giocatore. Il club inglese sta lavorando sotto traccia su Summerville e, dopo aver fatto cassa con la vendita del suo calciatore più importante, potrebbe mettere sul tavolo l’offerta migliore. Al momento Summerville dà priorità alla Roma, ma i giallorossi devono sbrigarsi per evitare un ritorno pesante dell’Aston Villa. Ora la decisione passa ai Friedkin: avvicinarsi ulteriormente alla richiesta del West Ham, spingendosi verso quota 50 milioni, oppure fermarsi e riaprire con forza il dossier delle alternative.

Redazione Giallorossi.net