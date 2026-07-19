LIVE | Summerville-Roma, giornata cruciale: rilancio o addio, palla ai Friedkin. Aston Villa pronto allo scippo

La Roma entra nel giorno forse più delicato della trattativa per Crysencio Summerville. Dopo la giornata di ieri, segnata dall’apertura del giocatore al trasferimento in giallorosso, il dossier passa ora nelle mani dei club: a Trigoria hanno incassato una base d’intesa con l’esterno olandese, ma resta da convincere il West Ham, che continua a chiedere una cifra molto alta per il suo cartellino. Oggi, domenica 19 luglio 2026, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile nuova offerta dei giallorossi, la posizione degli inglesi, le valutazioni dei Friedkin e l’eventuale scelta di virare su un piano B qualora l’operazione diventasse troppo onerosa.
LIVE | ORE 8:30 – SERVE IL RILANCIO DEI FRIEDKIN, PERICOLO ASTON VILLA
La trattativa per Crysencio Summerville resta al centro delle cronache di mercato. Anche i quotidiani oggi in edicola parlano della pista olandese, pur mantenendo una certa cautela sull’esito finale dell’operazione. La Roma avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore per un contratto intorno ai 4,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni con i bonus. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, ieri gli agenti di Summerville hanno richiamato il club giallorosso dando l’apertura al trasferimento nella Capitale.
Il nodo, però, resta il West Ham. Il club inglese chiede il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto fino alla fine di luglio: 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro. Una cifra che la Roma, almeno per il momento, non vuole raggiungere. Nella notte Fabrizio Romano ha riferito di una prima offerta presentata dalla Roma nella serata di ieri: 40 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 45 milioni. Proposta rifiutata dal West Ham, che continua a chiedere di più.
Attenzione anche all’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea può tornare con forza sul giocatore. Il club inglese sta lavorando sotto traccia su Summerville e, dopo aver fatto cassa con la vendita del suo calciatore più importante, potrebbe mettere sul tavolo l’offerta migliore. Al momento Summerville dà priorità alla Roma, ma i giallorossi devono sbrigarsi per evitare un ritorno pesante dell’Aston Villa. Ora la decisione passa ai Friedkin: avvicinarsi ulteriormente alla richiesta del West Ham, spingendosi verso quota 50 milioni, oppure fermarsi e riaprire con forza il dossier delle alternative.
Redazione Giallorossi.net
Altro giro altra corsa… anche questo è ito !
Insistete con numeri impossibili da pagare
L’ha pure detto ieri Gasp
Qualcuno può spiegarmi perchè Malen prende 3,8mln e il nuovo 5mln?
Visto che Gasp ha detto di premiare chi è entrato in champions….
Non arriverà mai
“La Roma avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore per un contratto intorno ai 4,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni con i bonus.”
Gasperini, ieri, pubblicamente: “Si è scelto un target di contratti, ed è giusto, giocatori che ci hanno portato in Champions e che se si vedono superati clamorosamente da chi è appena arrivato creerebbe dei problemi.”
Presto capiremo chi ha lingua biforcuta.
francamente non so che aspettarmi né cosa sperare.
da inesperto, mi pare che già l’offerta della Roma sia fin troppo elevata.
il rifiuto dà l’idea di quanto sia difficile (o inutile) trattare con le inglesi
rilanciando porteresti a casa il giocatore, però strapagandolo (cosa che inevitabilmente avrebbe ripercussioni sul resto del mercato.. e per inciso, anche a livello di ingaggio alla fine sei preso per il collo…).
per contro, rinunciando subiresti nuove critiche (“soliti pulciari…”)
Troppi soldi, il giocatore è bravo, ma possibile che non esiste un altro, magari meno blasonato?
G/A non entusiasmanti.. per carità ha giocato con una squadra che poi è retrocessa…
In premier con i prezzi quest’estate specialmente, sono fuori di testa.
Darmian 0, Kessie 0, Foholdt 40, Tonali 35, Moreira 35, Garnacho 5 (prestito), Dreyer 23, Godts 30, Tresoldi 5 (prestito con obbligo). 163. Soulé 35, Koné 55, Dovbyk 15, Salah-Eddine 10, Ziolkowski 20. 135. Con un investimento di 28 milioni ti saresti rifatto una squadra da Scudetto.
Tipo il fenerbahce o l’atletico Madrid o la Juve e così via. Dare moneta vedere cammello
Sono 2 settimane,
dopo che si è chiusa la farsa giornalistica su Greenwood,
che ogni mattina si parte con:
“nuovo affondo per Summerville, parti vicine”.
Pomeriggio: “parti mai così vicine”.
La sera: “manca l’accordo, parti lontane, fase esplorativa”.
Tutti i giorni.
E tutti i giorni gli stessi commenti.
E in tutto questo c’è stata solo UNA dichiarazione della Roma, UNA:
ieri, di Gasp, che ha escluso l’arrivo di Summerville.
Ma oggi si ricomincia.
Fate voi…
Ripeto, a me sembrano troppi per questo calciatore.
Fermo restando che se io sono Summerville e so che in Agosto una squadra di premier può offrirmi 6-7ML senza problemi,
ma perchè dovrei accettare 4 a Luglio?????
Invece di stare dietro a queste fantasie,
io aspetterei i veri nomi prima di commentare il mercato della Roma.
Se poi pensate che D’Amico passi le giornate al telefono con un solo agente e una sola squadr che gli dicono ogni giorno di no,
vabò, alzo le mani….
Buona norma per ogni Ufficio Acquisti è avere sempre alternative. Chiaramente il calcio mercato è differente da una azienda ma con soli “2 mesi” di possibili trattative non è salutare incaponirsi su una unica traccia per settimane.
Purtroppo questa è la situazione se vuoi prenderlo devi sottostare alle richieste del west ham , che ha la fortuna di avere l’asta con l’Aston Villa pieno di soldi che pagherebbe immediatamente la clausola, secondo me però comunque è uno sproposito una cifra tale per un giocatore del genere, o hai lui dalla tua parte che si impunta e decide di venire solo da te o niente
Ma questo è complesso perché già si deve “ accontentare “ dello stipendio calmierato
Preannuncio di tormentone domenicale
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.