LIVE | Summerville, Di Marzio: “Offerta di 46 milioni della Roma, il giocatore ha già detto sì”

La Roma prova a stringere per Crysencio Summerville. Dopo giorni di contatti, incontri e attese, il club giallorosso ha mosso un passo importante nella trattativa con il West Ham per l’esterno olandese. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma ha presentato un’offerta da circa 46 milioni di euro al club inglese. Una proposta importante, che conferma la volontà dei giallorossi di accelerare per uno dei profili più graditi a Gian Piero Gasperini.
Summerville non è mai stato così vicino alla Roma. Il club è forte del sì del giocatore, che ha aperto al trasferimento nella Capitale e ha gradito il progetto tecnico giallorosso. Un passaggio decisivo, soprattutto considerando la concorrenza di altri club interessati al calciatore. Ora la partita passa soprattutto dal confronto tra i due club. La Roma conta di poter chiudere l’operazione con il West Ham, anche se restano da definire gli ultimi dettagli economici con il calciatore. L’apertura di Summerville rappresenta comunque una base importante per provare ad arrivare alla fumata bianca.
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Dopo la beffa Greenwood e le difficoltà su altri profili, i giallorossi hanno individuato nell’olandese uno dei rinforzi principali per l’attacco di Gasperini. L’offerta è sul tavolo, il giocatore ha dato disponibilità: adesso serve l’intesa definitiva con il West Ham.
Fonte: Gianluca Di Marzio
Daje su’ che ormai il diesel si è scaldato abbastanza!!! SFR
mah… parere personale… a me non convince più di tanto, se mettiamo pure che costa uno sproposito di cartellino e di ingaggio relativamente alla resa…
Se lo prendiamo spero vivamente di sbagliarmi.
A noi non serve gente che segna, ma che supera l’uomo e crea superiorità numerica. Cose in cui l’olandese eccelle. In un torneo come la Serie A un giocatore simile ti dovrebbe assicurare dai 10 ai 15 goal a stagione. Ovviamente c’è sempre il rischio di un flop, come per tutti i giocatori che non si chiamino Mbappè, Haaland e consimili.
poco fà pedullà ha scritto che tutto fermo non cè ne intesa con il giocatore e nè con il club .
Pedullà…ma dai su, facciamo i seri…
@Roby Ah ok… se lo ha scritto belli capelli…
FOLLIA.
speriamo bene 🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽 che accetterà//////!!!!!!!!!
Sarebbe l’acquisto più costoso della nostra storia.
Uno si aspetterebbe quindi di veder arrivare il giocatore più forte di sempre della Roma mentre invece questo non vale la metà di Perotti.
Spero di NO.
quanto? 46 milioni ,allora kone’ quanto vale 110?
Infatti Konè vale almeno 110 milioni, se raffrontato ai 135 di Anderson.
giocatore più pagato della nostra storia e hs fatto 5 goal in 30 presenze. Non scherziamo
Io non so se arriverà, ma spero in caso di esito positivo di non sentire quelli che hanno sinora affermato che i Friedkin non vogliono spendere dire che l’esborso è folle. Perché realmente di certi commenti non se ne può più.
Credo che mister Gasperini, in conferenza stampa, abbia chiarito nel merito che si tratta di un giocatore non arriverà a Roma e che si punta su altro tipo di profili
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.