LIVE | Summerville, Di Marzio: “Offerta di 46 milioni della Roma, il giocatore ha già detto sì”

La Roma prova a stringere per Crysencio Summerville. Dopo giorni di contatti, incontri e attese, il club giallorosso ha mosso un passo importante nella trattativa con il West Ham per l’esterno olandese. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma ha presentato un’offerta da circa 46 milioni di euro al club inglese. Una proposta importante, che conferma la volontà dei giallorossi di accelerare per uno dei profili più graditi a Gian Piero Gasperini.

Summerville non è mai stato così vicino alla Roma. Il club è forte del sì del giocatore, che ha aperto al trasferimento nella Capitale e ha gradito il progetto tecnico giallorosso. Un passaggio decisivo, soprattutto considerando la concorrenza di altri club interessati al calciatore. Ora la partita passa soprattutto dal confronto tra i due club. La Roma conta di poter chiudere l’operazione con il West Ham, anche se restano da definire gli ultimi dettagli economici con il calciatore. L’apertura di Summerville rappresenta comunque una base importante per provare ad arrivare alla fumata bianca.

Dopo la beffa Greenwood e le difficoltà su altri profili, i giallorossi hanno individuato nell’olandese uno dei rinforzi principali per l’attacco di Gasperini. L’offerta è sul tavolo, il giocatore ha dato disponibilità: adesso serve l’intesa definitiva con il West Ham.

Fonte: Gianluca Di Marzio