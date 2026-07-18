CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 18 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Conceição, suggestione per l’attacco

Francisco Conceição (23) è uno dei nomi che potrebbero interessare alla Roma nella ricerca di giocatori offensivi capaci di saltare l’uomo. Al momento resta una suggestione, ma il profilo del portoghese della Juventus risponde all’identikit di esterno rapido e imprevedibile gradito a Gasperini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:15 – Kessié idea in caso di addio di Koné

Franck Kessié (29) può diventare un’idea per la Roma in caso di cessione di Manu Koné. Il centrocampista ivoriano è svincolato dopo l’esperienza all’Al-Ahli e conosce bene Gasperini, che lo ha lanciato all’Atalanta. Il suo nome potrebbe intrecciarsi anche con la Juventus, dove Massara lo conosce dai tempi del Milan. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Garnacho resta il piano B

Alejandro Garnacho (22) resta l’alternativa principale a Summerville per l’attacco della Roma. Il Chelsea continua a chiedere cifre importanti e non ha ancora aperto alla formula gradita ai giallorossi, ma il suo nome rimane sul tavolo se la pista olandese non dovesse sbloccarsi. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Moreira, muro dello Strasburgo

Diego Moreira (21) ha già trovato l’accordo con la Roma per un ingaggio da circa 2,5 milioni a stagione, ma la trattativa con lo Strasburgo resta complicata. Il club francese non intende scendere sotto i 40-50 milioni e i contatti hanno subito un rallentamento. Non è escluso un ritorno di fiamma, ma alle condizioni attuali l’operazione è in salita. (Il Messaggero / Corriere della Sera)

Ore 8:10 – Dodò, Molina ed El Ouahdi per il dopo Celik

Dopo il passaggio di Celik alla Juventus, la Roma valuta diversi profili per rinforzare la corsia destra. Tra i nomi sul tavolo ci sono Dodò (27), che la Fiorentina valuta circa 15 milioni, Nahuel Molina (28) dell’Atletico Madrid e Zakaria El Ouahdi (24) del Genk. D’Amico cerca un esterno affidabile e duttile, capace di raccogliere l’eredità del turco nello scacchiere di Gasperini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – Endrick resta nei pensieri della Roma

Endrick (20) resta uno dei nomi monitorati dalla Roma per l’attacco. Il brasiliano del Real Madrid viene considerato una possibile soluzione offensiva per caratteristiche e prospettiva, ma al momento non è la pista più avanzata. D’Amico continua a lavorare soprattutto su Summerville e Moreira. (Il Messaggero)

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