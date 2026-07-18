Roma, ora è caccia al terzino: Dodò torna in lista, piacciono Molina e Savona

Il clamoroso e inaspettato dietrofront di Celik ha sorpreso Gasp e spingerà D’Amico a cambiare anche le priorità del mercato romanista. Il turco sembrava vicino al rinnovo, poi la situazione è virata verso Torino, costringendo il nuovo direttore sportivo a rivedere il piano per le entrate e ad aprire un nuovo dossier sulla fascia.

Tra i nomi tornati d’attualità c’è Dodò. Il terzino della Fiorentina è una candidatura riemersa nelle ultime ore e viene valutato dal club viola 15 milioni. È un profilo già noto al campionato italiano e può rappresentare una soluzione concreta se la Roma deciderà di intervenire in modo diretto sulla corsia destra. Resta in corsa anche Molina dell’Atletico Madrid, altro nome valutato per rinforzare la fascia.

La Roma guarda però anche a profili diversi, soprattutto per trovare un giocatore capace di ricoprire un ruolo da jolly, simile a quello che Celik avrebbe potuto garantire nella rosa di Gasperini. In questo senso sono stati effettuati sondaggi per El Ouahdi del Genk e Savona del Nottingham Forest. Due piste ancora da approfondire, ma inserite nel ventaglio delle valutazioni aperte dopo il cambio di scenario legato all’addio del turco. La Roma deve ora capire quanto investire su quel ruolo, senza perdere di vista gli altri dossier offensivi. Il caso Celik ha tolto una certezza al progetto iniziale e ha aperto un nuovo fronte di mercato.

FONTI: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport