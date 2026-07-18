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Mercato Roma, D’Amico guarda in Bundesliga: El Mala e Uzun nella lista del ds

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La Roma continua a lavorare su Summerville, ma D’Amico non può permettersi di restare appeso a una sola trattativa. L’esterno olandese resta il nome principale per l’attacco, però le difficoltà legate all’ingaggio e alla richiesta del West Ham obbligano il club giallorosso a tenere vive altre piste. Il primo nome alternativo resta Alejandro Garnacho. L’argentino del Chelsea è considerato un profilo adatto per aggiungere talento, estro e capacità di saltare l’uomo all’attacco di Gasperini. La pista non è semplice, ma resta sul tavolo nel caso in cui la trattativa per Summerville non dovesse sbloccarsi nei tempi sperati.

Tra i profili valutati ci sono anche due nomi di giovani talenti che giocano in Germania: Said El Mala, 19 anni, esterno sinistro del Colonia la cui valutazione è già altissima, e Can Uzun, 20 anni, trequartista turco dell’Eintracht che può giocare anche come ala. Quest’ultimo era già finito nei radar giallorossi nelle scorse settimane e viene considerato un giocatore interessante per qualità e margini di crescita. Sono nomi che D’Amico continua a monitorare per non farsi trovare scoperto davanti ai costi elevati delle prime scelte.

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Più alla portata viene considerato Jaden Philogene, esterno inglese dell’Ipswich Town già seguito dalla Roma nella scorsa estate. Il suo nome è tornato d’attualità proprio perché il club sta cercando soluzioni compatibili con i propri parametri economici. Nella lista per rinforzare l’attacco resta anche Endrick, mentre la situazione di Diego Moreira si è fatta più complicata. Lo Strasburgo non intende cederlo per meno di 45-50 milioni di euro. I contatti si sono rallentati, ma un ritorno di fiamma non viene escluso.

FONTI: Il Messaggero, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport

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1 commento

  1. Ma sarebbe possibile andare su profili che siano aderenti alla capacità di spesa? E’ inutile fare nomi a casaccio con prezzi esorbitanti. Cosa dovrebbe succedere che in un momento di rimbambimento abbassano i prezzi del 50%. Anche io vorrei una Ferrari a 3000 euro ma posso cercarla per anni senza trovarla.

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