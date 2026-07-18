Mercato Roma, D’Amico guarda in Bundesliga: El Mala e Uzun nella lista del ds

La Roma continua a lavorare su Summerville, ma D’Amico non può permettersi di restare appeso a una sola trattativa. L’esterno olandese resta il nome principale per l’attacco, però le difficoltà legate all’ingaggio e alla richiesta del West Ham obbligano il club giallorosso a tenere vive altre piste. Il primo nome alternativo resta Alejandro Garnacho. L’argentino del Chelsea è considerato un profilo adatto per aggiungere talento, estro e capacità di saltare l’uomo all’attacco di Gasperini. La pista non è semplice, ma resta sul tavolo nel caso in cui la trattativa per Summerville non dovesse sbloccarsi nei tempi sperati.

Tra i profili valutati ci sono anche due nomi di giovani talenti che giocano in Germania: Said El Mala, 19 anni, esterno sinistro del Colonia la cui valutazione è già altissima, e Can Uzun, 20 anni, trequartista turco dell’Eintracht che può giocare anche come ala. Quest’ultimo era già finito nei radar giallorossi nelle scorse settimane e viene considerato un giocatore interessante per qualità e margini di crescita. Sono nomi che D’Amico continua a monitorare per non farsi trovare scoperto davanti ai costi elevati delle prime scelte.

Più alla portata viene considerato Jaden Philogene, esterno inglese dell’Ipswich Town già seguito dalla Roma nella scorsa estate. Il suo nome è tornato d’attualità proprio perché il club sta cercando soluzioni compatibili con i propri parametri economici. Nella lista per rinforzare l’attacco resta anche Endrick, mentre la situazione di Diego Moreira si è fatta più complicata. Lo Strasburgo non intende cederlo per meno di 45-50 milioni di euro. I contatti si sono rallentati, ma un ritorno di fiamma non viene escluso.

FONTI: Il Messaggero, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport