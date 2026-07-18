Roma-Summerville, avanti a piccoli passi: risposta attesa entro il 22 luglio

Crysencio Summerville resta il nome centrale per l’attacco della Roma. Dopo il tramonto della pista Greenwood, le attenzioni del club giallorosso si sono spostate sull’esterno olandese, considerato una delle prime scelte per dare a Gasperini il rinforzo offensivo richiesto. La trattativa, però, non è ancora arrivata alla svolta. Nell’ultima settimana ci sono stati diversi contatti tra D’Amico e gli agenti del giocatore, ma la fumata bianca non è arrivata.

Il nodo principale resta l’ingaggio. Summerville aveva inizialmente chiesto 6,5 milioni a stagione, poi la richiesta è scesa intorno ai 6 milioni, ma la cifra resta ancora superiore ai parametri fissati dalla Roma, che vorrebbe restare su un tetto tra i 4 e i 4,5 milioni. Il giocatore non ha ancora dato il sì definitivo. L’olandese aspetta eventuali chiamate dalla Premier League, con l’Aston Villa indicato tra i club interessati. Se non dovessero arrivare sviluppi dall’Inghilterra, Summerville potrebbe aprire alla Roma. Solo a quel punto D’Amico entrerebbe davvero nella trattativa con il West Ham.

Anche con il club inglese il discorso resta complicato. Fino alla fine del mese è attiva una clausola rescissoria da 45 milioni di sterline, poco meno di 53 milioni di euro. La Roma non intende pagarla, anche perché le clausole vanno versate in un’unica soluzione. A Trigoria sperano che un’offerta da 40 milioni più bonus possa bastare per convincere il West Ham. La Roma si è data una scadenza ravvicinata: a Trigoria si attenderà fino a lunedì; secondo un’altra, il club spera di ricevere una risposta entro il 22 luglio. In ogni caso, la prossima tappa sarà decisiva per capire se l’operazione potrà entrare nella fase vera o se D’Amico dovrà spostarsi con più forza sugli altri profili già presenti in lista.

FONTI: Il Messaggero, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport