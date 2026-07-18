Gasperini deluso, D’Amico tra due fuochi: zero acquisti, oggi parola al tecnico

Il primo vero passaggio pubblico della stagione arriva in un momento tutt’altro che semplice. Oggi alle 14 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa a Trigoria, con la Roma ancora ferma sul mercato in entrata e una settimana di ritiro ormai quasi alle spalle senza nuovi volti a disposizione del tecnico.

L’umore non sembra dei migliori. Dopo il ritorno in Champions League conquistato a Verona, l’auspicio era quello di partire con un’accelerazione diversa. Invece, cinquantacinque giorni dopo quella partita, il bilancio dell’estate giallorossa racconta zero acquisti, cessioni solo marginali e un solo rinnovo completato sui tre considerati prioritari. Il primo colpo al piano romanista è stato il tramonto della pista Greenwood, cullata a lungo e poi sfumata. A quello si è aggiunta la frenata su Summerville, ancora bloccato da richieste economiche elevate, e la trattativa complicata per Moreira, in attesa che lo Strasburgo abbassi le proprie pretese. L’ultimo scossone è arrivato dal caso Celik: il turco sembrava aver accettato il rinnovo, ma ha poi scelto la direzione Torino, costringendo D’Amico a rivedere parte della strategia in entrata.

Gasperini aveva chiesto in modo chiaro e pubblico i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini. Paulo ha detto sì nel giorno del raduno, mentre per Pellegrini l’accordo non è ancora arrivato. Il capitano, nonostante offerte più remunerative, resta tra i pochi per cui giocare nella Roma conserva ancora un valore forte, ma l’intesa definitiva non è stata formalizzata. In questo quadro, D’Amico si trova in una posizione delicata. Da una parte c’è l’allenatore che lo ha voluto e che attende rinforzi per costruire una squadra da Champions, dall’altra un club che continua a muoversi con tempi lunghi nelle decisioni. Il direttore sportivo sta lavorando sulle prime scelte indicate da Gasperini, Summerville e Moreira, ma il rischio è quello di trovarsi davanti a operazioni dai costi proibitivi.

La conferenza di oggi dirà molto anche sul tono scelto dall’allenatore. Gasperini potrebbe rimarcare le difficoltà di queste prime settimane, oppure provare a rassicurare una piazza che vede in lui il riferimento tecnico più solido del nuovo corso. Il tempismo della proprietà, spesso mancato nel recente passato, diventa ora un fattore centrale. La stagione è iniziata, ma la Roma è ancora dentro una fase di costruzione molto più lenta di quanto il tecnico avrebbe probabilmente immaginato.

FONTI: Il Messaggero, Corriere della Sera