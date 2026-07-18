Gasperini deluso, D’Amico tra due fuochi: zero acquisti, oggi parola al tecnico

Il primo vero passaggio pubblico della stagione arriva in un momento tutt’altro che semplice. Oggi alle 14 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa a Trigoria, con la Roma ancora ferma sul mercato in entrata e una settimana di ritiro ormai quasi alle spalle senza nuovi volti a disposizione del tecnico.
L’umore non sembra dei migliori. Dopo il ritorno in Champions League conquistato a Verona, l’auspicio era quello di partire con un’accelerazione diversa. Invece, cinquantacinque giorni dopo quella partita, il bilancio dell’estate giallorossa racconta zero acquisti, cessioni solo marginali e un solo rinnovo completato sui tre considerati prioritari. Il primo colpo al piano romanista è stato il tramonto della pista Greenwood, cullata a lungo e poi sfumata. A quello si è aggiunta la frenata su Summerville, ancora bloccato da richieste economiche elevate, e la trattativa complicata per Moreira, in attesa che lo Strasburgo abbassi le proprie pretese. L’ultimo scossone è arrivato dal caso Celik: il turco sembrava aver accettato il rinnovo, ma ha poi scelto la direzione Torino, costringendo D’Amico a rivedere parte della strategia in entrata.
Gasperini aveva chiesto in modo chiaro e pubblico i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini. Paulo ha detto sì nel giorno del raduno, mentre per Pellegrini l’accordo non è ancora arrivato. Il capitano, nonostante offerte più remunerative, resta tra i pochi per cui giocare nella Roma conserva ancora un valore forte, ma l’intesa definitiva non è stata formalizzata. In questo quadro, D’Amico si trova in una posizione delicata. Da una parte c’è l’allenatore che lo ha voluto e che attende rinforzi per costruire una squadra da Champions, dall’altra un club che continua a muoversi con tempi lunghi nelle decisioni. Il direttore sportivo sta lavorando sulle prime scelte indicate da Gasperini, Summerville e Moreira, ma il rischio è quello di trovarsi davanti a operazioni dai costi proibitivi.
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La conferenza di oggi dirà molto anche sul tono scelto dall’allenatore. Gasperini potrebbe rimarcare le difficoltà di queste prime settimane, oppure provare a rassicurare una piazza che vede in lui il riferimento tecnico più solido del nuovo corso. Il tempismo della proprietà, spesso mancato nel recente passato, diventa ora un fattore centrale. La stagione è iniziata, ma la Roma è ancora dentro una fase di costruzione molto più lenta di quanto il tecnico avrebbe probabilmente immaginato.
FONTI: Il Messaggero, Corriere della Sera
estate e calciomercato anomali per il mondiale.
cambiato il ds.
quindi calma.
manca 1 mese abbondante al campionato.
da lunedi però devono iniziare ad arrivare i pezzi forti, soprattutto qualora fossero venduti i ns …
❤️🧡💛
si parla addirittura di clausola da 45 milioni di STERLINE (53mln€) per summerville. A quella cifra e anche meno, ci prendi Martinelli che é molto piú forte, oppure ci prendi Moreira + un esterno più giovane come Alajbegovic. Follia tutti quei soldi solo perché l’olandese gioca in premier. Ce ne pentiremo. Piú passa il tempo e piú sembra probabile la cessione di koné, sembra che aspettino la fine del mondiale per venderlo. O per comprare qualcuno solo perché ha fatto 4 partite buone al mondiale
Ogni anno è sempre la stessa storia e menomale che questa volta c’è la Champions , figuriamoci se non ci fosse stata , oltre al fatto che dopo questi mondiali oramai i prezzi sembrano quelli del monopoli, per il più scemo chiedono 50/60 milioni oltre ad ingaggi stratosferici, e invece per i nostri questa legge non vale
Misteri della Fede
Io se fossi in gasperini ,visto che quest’anno è il copia incolla della passata stagione,me ne sarei andato…lasciandoli soli a questi ,xche questo si meritano …il fatto di essere in Champion x questi nn cambia nulla,abbiamo cambiato diversi direttori sportivi,possibile che la colpa sia stata sempre la loro… si legge che abbiamo accordo con questo e con quello ,ma qua nn si vede un acquisto,bisogna inserire dai 3/4 giocatori,se x uno ci mettiamo un mese e mezzo ,figuriamoci x gli altri
Tutto distrutto, tutto allo sfascio, tutto in miseria, tutto rotto ancora prima di iniziare…va bene preoccuparsi ma i voti si danno ai nastri di partenza! Con la Roma è sempre stato così, non capisco dov’è la novità
Se avessimo una dirigenza e per dirigenza intendo i capi supremi, la prossima mossa dovrebbe essere: “Mi vado a prendere Vlahovic”. Ma purtroppo la nostra dirigenza si fa riconoscere per l’estrema lentezza delle operazioni. Daccordo forse il 90% di quello che si scrive sono mezze verità, ma quello che non capisco è continuare a perdere tempo su profili costosissimi, puoi spendere tot, vai sui tot e lascia perdere tutti gli altri.
Snervante
Meno male che qualcuno parlerà ufficialmente. Vorrei ricordare a tutti che questo non è un anno qualunque. Questo è il centenario. Mi verrebbe quasi da pensare che la proprietà con l ok dello stadio e la squadra in Champions stia facendo fagotto…
avete dato colpe a tutti i DS fatti passare per incapaci voglio vedere quando inizierete a puntare il dito sui veri colpevoli la Roma è una cosa seria e qui ci si sta giocando un po’ troppo
Ma cosa volete da D’amico se la società non vuole cacciare 1 euro…… La canzone è sempre la stessa perchè credo che ora benefici economici della Champions si dovrebbe vedere il prossimo anno…
a questo punto non si capisce se è il “Club” che frena, se nn ci si vuole spingere oltre i 45 mil, se l’ingaggio poi condizionerebbe tutto lo spogliatoio, se anche D’Amico è lento, ke p@lle!!!! Dov’è la verità? Konè lo vogliono o no? Soulè ha mercato? Summer ancora 4 giorni per una risposta? Deve consultare l’Oracolo? E tutti gli altri nomi già contatti e disponibili? Chissenefrega se Summer pretende 6 mil, gli altri ne prendessero 3 e zitti. Ecc ecc ecc. Forza !!!
Se ci dovevano essere dubbi, ora sono chiariti: NON è colpa dei DS che si susseguono ogni anno, ma è dei FRIEDKIN !!! Con Pinto, Ghisolfi, Massara, D’Amico, è sempre la stessa musica: non si conclude mai nulla perchè le risposte arrivano TARDI o non arrivano, non si decide!!!
E 30.000 sciocchi si sono fidati rinnovando l’abbonamento…..
Sarà una Roma senza campioni nuovi e speriamo che rimangano i “vecchi” campioni!! Ci hanno trattato da polli e preso per il naso!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.