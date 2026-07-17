CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 17 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Philogene, forte interesse della Roma

Jaden Philogene (24) è un nuovo nome per l’attacco della Roma. L’esterno inglese dell’Ipswich può rappresentare un’alternativa più economica a Summerville, con una valutazione di partenza intorno ai 20 milioni. I giallorossi hanno manifestato un forte interesse, ma devono fare i conti con la concorrenza di Bologna e Benfica, con i portoghesi al momento in vantaggio. Nell’ultima stagione ha realizzato 13 gol in 36 partite. (BBC)

Ore 10:10 – Koné, lo United valuta alternative

Il Manchester United potrebbe rallentare la corsa a Manu Koné (25). I Red Devils avrebbero iniziato a seguire anche Sander Berge del Fulham e Nicolas Raskin dei Rangers, pur senza chiudere del tutto la pista che porta al centrocampista della Roma. Il profilo del francese resta apprezzato in Premier League, ma per convincere i giallorossi servono almeno 50 milioni di euro. (TeamTalk)

Ore 9:55 – Engels, Timber o Danilo per il dopo Koné

In caso di partenza di Manu Koné (25), la Roma dovrà intervenire a centrocampo. Tra i profili monitorati ci sono Arne Engels (22) del Celtic, valutato circa 25 milioni e seguito anche dal Nottingham Forest, Quinten Timber (25) del Marsiglia e Danilo Santos (24) del Botafogo, che ha una valutazione leggermente più alta. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Nusa dice sì, ma il Lipsia fa muro

Antonio Nusa (21) è il nome in cima alla lista della Roma per rinforzare la corsia offensiva sinistra. L’esterno norvegese del Lipsia avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento nella Capitale, ma resta ampia la distanza tra l’offerta giallorossa e la valutazione del club tedesco. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Bayern Monaco. (Il Romanista)

Ore 8:45 – Endrick proposto, la Roma riflette

Endrick (20) resta tra i nomi proposti alla Roma per il reparto offensivo. Il brasiliano del Real Madrid può giocare sia da punta sia da trequartista e rappresenterebbe una soluzione giovane e di alto livello. Al momento, però, resta una pista da valutare, mentre D’Amico continua a lavorare soprattutto su Summerville e Moreira. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Moreira, pista congelata per le richieste dello Strasburgo

Diego Moreira (21) si allontana dalla Roma. Nonostante l’accordo di massima raggiunto con il giocatore, lo Strasburgo ha alzato un muro sulla valutazione del cartellino: in Francia si parla di una richiesta da almeno 60 milioni. Di fronte a queste condizioni, i giallorossi hanno deciso di congelare la pista. (Il Romanista)

Ore 7:30 – Godts tra le alternative per l’attacco

Tra le alternative valutate dalla Roma per rinforzare l’attacco resta Mika Godts (21), esterno dell’Ajax gradito a Gasperini e D’Amico. Il belga è reduce da una stagione importante, con 17 gol e 12 assist, e ha già accumulato esperienza anche in Champions League. Il suo nome resta sul tavolo se le piste principali dovessero complicarsi. (Corriere dello Sport)

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