ON AIR | Corsi: “Su Celik fatta una figura da dilettanti”, Rossi: “Ma Rensch è così tanto peggio del turco?”, Casano: “Ora il mercato rischia di diventare caotico”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me che Celik se ne va non mi sposta nulla. Ma secondo voi Rensch è così tanto peggio di Celik? Ma se te l’anno prossimo hai il Moreira di turno, e in panchina invece di averci Celik c’hai Rensch, qual è il danno? Dicono che poteva fare anche il braccetto di destra, ma anche Rensch. Se anche Pellegrini dovesse firmare con la Juve sareste così disperati? Se parliamo solo dell’aspetto tecnico, io direi di no. Ma al 17 luglio, vista la mancanza di rapidità di esecuzione della Roma, questa vi sembra una società che può fare 10 acquisti da qui a fine agosto?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quello di Celik è un voltafaccia. Se però per la Roma fosse stata una priorità, il contratto glielo avrebbero rinnovato a ottobre, non a luglio, quindi forse la parte sportiva e quella economico-finanziaria non erano così convinti di rinnovare. Se tu vai in segreto a Torino per firmare dopo aver trovato un accordo, è un voltafaccia. Però è un suo pieno diritto. Secondo me Gasperini è sicuramente arrabbiato, ma forse col calciatore stesso. Sicuramente Gasp non è più sereno di ieri, detto questo riportiamo tutto alla giusta dimensione: parliamo di un calciatore utile, ma non indispensabile. In tanti non potevano vederlo nemmeno in cartolina…Se la Roma continua a cercare giocatori da 50 milioni che vogliono sei milioni di stipendio, non posso pensare che siano operazioni che si possono chiudere in due giorni…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se invece di Celik fosse stato Svilar, oggi a chi avremmo dato la colpa di tutto questo? Alla società. Non si può discutere dell’operatività in base al calciatore, perchè sennò siamo poco onesti con noi stessi, perchè la stessa cosa stava succedendo anche con Svilar. Quando succederà una cosa grave per un giocatore importante però, poi io starò qui zitto e vi ascolterò…Attenzione perchè quando Gasperini ti diceva: “Teniamo questi e facciamo pochi acquisti mirati“, nella sua testa avrebbe accettato la lungaggine di quei tre colpi importanti. Ma se ora da tre, devi farne sei o sette, cominciano a essere tanti e il mercato comincia essere più caotico…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ma non sarà che nella comunicazione interna tra proprietà, Gasp e D’Amico non ci sia chiarezza sui margini reali per prendere questo o quel giocatore? Se tu vai su Summerville o Greenwood, sono giocatori che chiedono tanti milioni di ingaggio e che costano parecchio di cartellino hai dei margini di trattativa bassissimi, altrimenti vai su Godts che costa 35 milioni e guadagna 500mila euro di ingaggio, gli dai due milioni e quello sorride…Dobbiamo forse abbassare le pretese? O c’è una incomunicabilità tra le parti?…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Sportivamente parlando non rimpiango Celik, che era un calciatore quasi inutile che ha avuto un suo perchè con Ranieri e Gasp. Aveva un senso con questi due allenatori, ma era un calciatore abbastanza modesto. Era importante solo per la sua duttilità. Non è una grande perdita, anzi. Ma dal punti di vista societario è una figuraccia, una figura da dilettanti, perchè una società seria che ha un mese e passa per i rinnovi non arriva a inizio ritiro senza le firme. Io non ho parole…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dal punti di vista tecnico non cambio idea: Celik era un giocatore duttile, ma dal punto di vista tecnico non perdi nulla di sostanziale. Il discorso è un altro: sai da febbraio che poteva firmare con chiunque e tu hai traccheggiato. Sento parlare di infame, ma questi sono professionisti e tu hai fatto una figura barbina. L’hai annunciato 4-5 volte il suo rinnovo…stai mettendo da parte gli spiccetti perchè non riesci a comprare calciatori, e ora devi tirare fuori 7-8 milioni per prendere il suo sostituto. Ora dovrai spendere di più per prendere una sega, ma già ce l’avevi in casa le pippe, e allora tienitele…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se vuoi stupire devi prendere i calciatori quando non li conosce nessuno. Se invece vuoi alzare l’asticella, ti devi impegnare dal punto di vista economico per prendere calciatori che sono già conosciuti. Mi domando: c’è stato un problema di comunicazione tra Gasperini e la Roma? Gasp pretende giocatori già pronti ma che costano troppo per la Roma? Perchè questo potrebbe creare un impasse. Io continuo a essere moderatamente fiducioso, perchè il calciomercato è ancora lungo, ma intanto qua non si muove nulla…Esterni? La Roma teoricamente sarebbe apposto con Wesley da una parte e Angelino dall’altra, con Rensch e Salah-Eddine come alternative…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le cose nella Roma ora sono più chiare rispetto all’anno scorso, dove c’era più distanza di vedute e di progetto. Ora si stanno facendo delle valutazioni e per questo stanno passando dei giorni. L’obiettivo era Greenwood, non è andata bene e ci si è rimessi sul mercato degli esterni cercando di fare operazioni in linea con i propri obiettivi: la Roma ha il target fissato sui 40 milioni per il cartellino, e 4,5 milioni di stipendio massimo. D’Amico si sta concentrando su Summerville, il nome più caldo, e in un senso o nell’altro una risposta si avrà a breve. Si vuole prendere giocatori importanti restando nel target, e questo può portarti ad avere bisogno di più tempo. Probabilmente Gasp sapeva che ci sarebbe voluto più tempo per arrivare a certi calciatori, e almeno fino ad adesso lo sta accettando…”.

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Celik? La Roma un esterno comunque lo doveva prendere. Vediamo che succede con Moreira. Ora non so se si prenderà anche un altro esterno, molto dipenderà da come sta Angelino. Se lo spagnolo sta tornando quello che era due anni fa, tu gli esterni ce l’hai prendendo Moreira: avresti i due titolari, con Angelino e Rensch come alternative. Io Salah-Eddine non lo considero, Gasp lo aveva pesantemente bocciato la scorsa estate…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Noi siamo gli unici che continuano a parlare di Antonio Nusa come obiettivo della Roma, evidentemente gli altri avranno informazioni diverse…Lui o Summerville? Prendetene uno, io sceglierei volentieri anche l’altro. Poi se poi devo fare proprio una scelta, mi prendo Nusa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Celik? Sono gli inconvenienti del mercato, ma non so quanta voglia aveva la Roma di rinnovargli il contratto. La sorpresa non so da dove parta. Se poi Gasp è incazzato…sono cose che succedono nel mercato dei tempi moderni. Ne prendo atto, non è una cosa fuori dal mondo. Non sono stravolto dalla decisione, semmai dal modo. Eri sicuro che veniva a Roma e invece. ..Celik si è comportato sempre bene, salvo poi fare questa cosa che ha fatto un po’ storcere la bocca…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Celik? Pure stavolta è colpa di Massara…Celik era a scadenza di contratto e fa quello che gli pare. Se la Roma voleva tenerlo poteva fargli il contratto sei mesi fa. Se Gasp voleva tenerlo e lui va via, è una sconfitta anche sua, non è che può essere sempre degli altri. Se lo hai perso, significa che Gasp e D’Amico non hanno avuto la forza di rinnovargli il contratto. Gasp furibondo di che, furibondo con sé stesso. I parametri zero sono fatti per andare dove vogliono loro. Pellegrini se va alla Juve, la Juve fa un buon colpo: Celik e Pellegrini alzerebbero la qualità di una Juve che di qualità ne ha avuta poca…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Si può giocare a calcio anche senza Celik. Era un jolly utile anche per la Champions, perchè poteva giocare anche in difesa, sia a destra che a sinistra. A Trigoria erano tutti sorpresi, Celik era atteso con tanto di biglietto aereo già prenotato. E’ stata una cosa sorprendente, ma il calciatore ha fatto il proprio interesse, è quello che succede con i calciatori svincolati…”

Redazione Giallorossi.net