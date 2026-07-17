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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 17 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, primo test con la Primavera: segna Dovbyk

La prima settimana di lavoro a Trigoria è quasi terminata: ieri niente doppia seduta, ma una partitella in famiglia di un’ora contro la Primavera di Mattia Scala, senza arbitro federale. Ad assistere anche D’Amico e Margiotta, mentre il primo gol stagionale è stato firmato da Dovbyk con un colpo di testa. Il 23 luglio è in programma il test contro il Trastevere. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Ryan Friedkin ancora a Trigoria

Ryan Friedkin è ancora a Trigoria per seguire da vicino la pianificazione del futuro della Roma. Il vicepresidente giallorosso resta coinvolto nei passaggi più importanti del club, con Gasperini e D’Amico impegnati a costruire la squadra per la nuova stagione. (Corriere dello Sport)

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Ore 8:15 – Koné, domani la finalina mondiale contro l’Inghilterra

Manu Koné sarà impegnato domani con la Francia nella finale per il terzo posto del Mondiale contro l’Inghilterra. Il centrocampista giallorosso è reduce dall’eliminazione in semifinale e, una volta conclusa la competizione, avrà almeno tre settimane di vacanza come previsto dal contratto AIC. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Trigoria, oggi seduta alle 8 e palestra alle 10:30

Dopo aver dormito all’interno del centro sportivo, la Roma tornerà in campo già questa mattina alle 8 per la prima sessione di lavoro. Alle 10:30 è previsto lavoro in palestra, poi nel tardo pomeriggio un altro allenamento. Gasperini continua a spingere forte fin dai primi giorni nonostante il caldo torrido di questi giorni. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

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