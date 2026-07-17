LIVE | Summerville apre alla Roma. Romano: “Ora serve accontentare il West Ham, la palla è nelle mani dei giallorossi” – VIDEO!

La Roma resta in attesa della risposta di Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham è ancora uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma la trattativa è entrata nella fase decisiva: i giallorossi hanno fatto la loro proposta, ora serve capire se il giocatore accetterà le condizioni messe sul tavolo da Trigoria. In questo live di venerdì 17 luglio seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata sulla pista Summerville-Roma, tra il nodo ingaggio, la concorrenza dell’Aston Villa e i contatti con il club inglese.

ORE 12:00 – ROMANO: “PALLA ALLA ROMA E AL WEST HAM”

Arriva un aggiornamento anche da Fabrizio Romano sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. L’esterno olandese ha dato apertura al trasferimento in giallorosso, ma ora tutto dipende dall’intesa tra i due club. Il nodo resta la valutazione del West Ham, che chiede 45 milioni di sterline per lasciar partire il giocatore. La Roma dovrà quindi decidere se avvicinarsi alle richieste degli inglesi per provare a chiudere l’operazione. Summerville ha anche proposte dalla Premier League, ma la sua apertura alla Roma rappresenta un passaggio importante. Adesso la trattativa passa nelle mani dei giallorossi.

ORE 11:40 – MORETTO: “ACCORDO COL GIOCATORE A UN PASSO”

Novità importante sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club giallorosso ha fretta di chiudere e sarebbe ormai vicinissimo all’accordo con il giocatore. Summerville ha dato il suo sì al progetto della Roma, passaggio considerato fondamentale anche per battere la concorrenza di altri club di Premier League interessati all’esterno del West Ham. Il prossimo passo sarà la presentazione di un’offerta ufficiale al club inglese. La proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro più 5 di bonus. Resta ora da capire se il West Ham accetterà le condizioni messe sul tavolo dai giallorossi.





Redazione Giallorossi.net