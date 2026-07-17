LIVE | Summerville apre alla Roma. Romano: “Ora serve accontentare il West Ham, la palla è nelle mani dei giallorossi” – VIDEO!

La Roma resta in attesa della risposta di Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham è ancora uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma la trattativa è entrata nella fase decisiva: i giallorossi hanno fatto la loro proposta, ora serve capire se il giocatore accetterà le condizioni messe sul tavolo da Trigoria. In questo live di venerdì 17 luglio seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata sulla pista Summerville-Roma, tra il nodo ingaggio, la concorrenza dell’Aston Villa e i contatti con il club inglese.
ORE 12:00 – ROMANO: “PALLA ALLA ROMA E AL WEST HAM”
Arriva un aggiornamento anche da Fabrizio Romano sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. L’esterno olandese ha dato apertura al trasferimento in giallorosso, ma ora tutto dipende dall’intesa tra i due club. Il nodo resta la valutazione del West Ham, che chiede 45 milioni di sterline per lasciar partire il giocatore. La Roma dovrà quindi decidere se avvicinarsi alle richieste degli inglesi per provare a chiudere l’operazione. Summerville ha anche proposte dalla Premier League, ma la sua apertura alla Roma rappresenta un passaggio importante. Adesso la trattativa passa nelle mani dei giallorossi.
LEGGI ANCHE – Godts e Nusa: D’Amico non aspetta, ecco le alternative a Summerville
ORE 11:40 – MORETTO: “ACCORDO COL GIOCATORE A UN PASSO”
Novità importante sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club giallorosso ha fretta di chiudere e sarebbe ormai vicinissimo all’accordo con il giocatore. Summerville ha dato il suo sì al progetto della Roma, passaggio considerato fondamentale anche per battere la concorrenza di altri club di Premier League interessati all’esterno del West Ham. Il prossimo passo sarà la presentazione di un’offerta ufficiale al club inglese. La proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro più 5 di bonus. Resta ora da capire se il West Ham accetterà le condizioni messe sul tavolo dai giallorossi.
Redazione Giallorossi.net
bene
Ma bene cosa… se non vendiamo non possiamo comprare, ma non lo capite? KONE e SOULE non hanno mercato eppure non rientrano nei piani dell’ allenatore… che fare? Anche sugli svincolati hanno fatto dei tagli di stipendio (vedi Celik e Pellegrini…) solo Dybala ha dato prova d’ amore incondizionato, ma gli altri? 💛❤️
Più passa il tempo e più ho la sensazione che rimarremo con un pugno di mosche in mano e correremo a fare prestiti secchi nelle ultime due settimane di mercato.
Qua si legge sempre lo stesso valzer: accordo con il giocatore, sentita l’enturage, presi contatti, intensificati i contatti, studiata l’offerta, e poi “eh ma la valutazione è tot, la Roma non ha presentato offerte”.
Bho.
Gli altri anni, senza CL, non era così.
Io questa sensazione l’ho avuta fin dall’inizio. Come sapevo che i 50 pippi della champions non erano per il mercato ma per il bilancio. E che per comprare la Roma deve vendere.
Speriamo di toppare di brutto ed essere smentiti.
il problema è l’ansia che viene seminata quotidianamente da questo o quel giornalista o esperto (si fa per dire) di mercato.
sono giorni che leggo che c’è l’accordo con il giocatore ma bisogna trovare la quadra con il club.
domanda: è la novità dov’è?
Prima le notizie erano “accordo con il giocatore ma non con il club” e poi “accordo con il club”. Ora partiamo ancora da prima con “accordo ad un passo con il giocatore”. Prima di arrivare ad avere un accordo con un club dobbiamo beccarci 1 mese di notizie senza senso.
Io non capirò niente di calcio, ma 45 milioni li avrei spesi più volentieri per Godts o El mala … però spero di sbagliarmi
mamma mia ma abbiamo l’accordo con tanti giocatori ma x adesso non è arrivato nessuno…..ci vuole anche l’accordo con le società……. speriamo bene
La roma si butti di Godts.
Summerville quasi 25 anni e una carriera mediocre pagato a peso d’oro.
Prendete il belga che a 21 è considerato uno dei migliori esterni della sua età al mondo.
Pagate la clausola e facciamola finita che è già durata troppo.
Accontentiamo il West Ham e Gasperini.
Tanto si sa che con le squadre inglesi bisogna sganciare tanti soldi.
O gli si danno o si cambia obiettivo,senza ulteriori tiritere.
adesso inizia la tarantella per il cartellino …..facciamo i giochini al ribasso e arriva qualche altro club e chiude ….!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.