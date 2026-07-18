FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 18 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Celik-Juve, Roma irritata dal blitz di Massara

A Trigoria non è piaciuto il passaggio di Zeki Celik alla Juventus, arrivato quando l’accordo per il rinnovo con la Roma sembrava ormai definito. A dare fastidio è stato anche il ruolo di Ricky Massara, oggi dirigente bianconero ed ex ds giallorosso, che con il turco aveva iniziato a trattare proprio quando era ancora nella Capitale e conosceva tutti i dettagli della trattativa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Koné, rientro a Trigoria intorno al 10 agosto

Manu Koné non sarà presente nel ritiro in Galles con la Roma. Il centrocampista francese, reduce dal Mondiale e ancora nel mirino di Chelsea e Manchester United, dovrebbe riaffacciarsi a Trigoria intorno al 10 agosto dopo il periodo di vacanza previsto. (Il Tempo)

Ore 7:10 – Pellegrini, pressing Juve ma Roma in pole

Dopo Celik, la Juventus sta provando a convincere anche Lorenzo Pellegrini, attualmente svincolato e ancora in trattativa con la Roma. Il centrocampista riflette con famiglia e persone vicine, mentre i giallorossi lavorano a un biennale da circa 2,5 milioni netti più bonus fino a 4. A Torino c’è pessimismo: per Pellegrini la scelta pesa più sul piano personale che economico. (Tuttosport)

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