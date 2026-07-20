LIVE | Summerville, Romano: “Rifiutata la seconda offerta della Roma di oltre 45 milioni. Nuovo rilancio, è il giorno del dentro o fuori”

La trattativa per Crysencio Summerville entra nel giorno più caldo. La Roma ha scelto l’esterno olandese del West Ham come grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini e ora prova a chiudere una partita arrivata alla fase decisiva. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto, il nodo resta quello con il club inglese, che continua a chiedere una cifra molto alta per lasciarlo partire. Oggi, 20 luglio, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile fumata bianca, i contatti tra i club, il tema della clausola rescissoria e le valutazioni finali dei Friedkin davanti a un investimento che potrebbe diventare il più alto nella storia giallorossa.
LIVE | ORE 11:00 – RIFIUTATA ANCHE LA SECONDA OFFERTA PER SUMMERVILLE
Arriva un nuovo aggiornamento sulla trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nella notte il West Ham ha risposto negativamente anche alla seconda offerta presentata dalla Roma per l’esterno olandese superiore a 45 milioni. Il rifiuto degli inglesi non chiude però la partita. Il club giallorosso sta già pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora alla richiesta del West Ham e provare a sbloccare definitivamente l’operazione. Sono ore decisive per capire se la Roma affonderà il colpo fino in fondo o se sarà costretta a fermarsi davanti al muro del club inglese. La trattativa entra nella fase del dentro o fuori.
🚨🇳🇱 AS Roma are set to send a third official bid for Crysencio Summerville to West Ham.
Second proposal in excess of €45m also rejected by #WHUFC, Roma want to try again today.
Key hours ahead: in or out soon. pic.twitter.com/w1B6fgagRJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
LIVE | ORE 7:30 – LA ROMA VUOLE CHIUDERE CON O SENZA CLAUSOLA
Questa mattina tutti i quotidiani concentrano l’attenzione su Crysencio Summerville, ormai considerato il grande obiettivo della Roma per l’attacco. Gli altri nomi accostati ai giallorossi, da Antonio Nusa ad Alejandro Garnacho, restano sullo sfondo: la priorità del club è chiudere per l’esterno olandese del West Ham. Con il giocatore l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro più bonus. La Roma non supererà dunque il tetto salariale che si era fissata per questa operazione, mantenendo l’ingaggio dentro parametri considerati sostenibili. Ora resta da trovare l’intesa definitiva con il West Ham. Ieri si è parlato a lungo della possibile clausola rescissoria presente nel contratto di Summerville: alcuni quotidiani continuano a sostenerne l’esistenza, altri la mettono in dubbio.
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Il caos nasce anche dalla posizione di Tony D’Amico, che ha smentito la presenza della clausola, mentre altre parti coinvolte nella trattativa ne avrebbero confermato l’esistenza. Non è ancora chiaro se si tratti di una clausola vera e propria, di un accordo già scaduto o di un semplice gentleman agreement tra il West Ham e il giocatore. La sostanza, però, cambia poco: il club inglese valuta Summerville intorno ai 50 milioni di euro e la Roma sta cercando di avvicinarsi a quella cifra. L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni più bonus, una proposta che permetterebbe ai giallorossi di avvicinare le richieste del West Ham. Se definito a queste condizioni, l’acquisto di Summerville diventerebbe il più caro nella storia della Roma, superando i 42 milioni di Patrick Schick e i 40 milioni di Tammy Abraham. La Roma, dopo una nottata convulsa e frenetica, conta di arrivare alla fumata bianca tra oggi e domani. (Gasport, Leggo, Il Romanista, Il Tempo, Corsport)
Redazione Giallorossi.net
Io non ci capirò niente ma per me con 50 milioni si può comprare un giocatore più forte, però l’importante è che gasperini sia certo della sua scelta. Però avendo come necessità quella di comprare anche un esterno tutta fascia è un altro esterno alto a sinistra di piede destro, spero che abbiamo ancora budget per concludere le altre operazioni
a me piace Nusa, anche molto.
se lo vuole Gasperini mi fido ad occhi chiusi.
l’importante è che vengano colmate tutte le criticità che ci sono in rosa e che soprattutto si faccia presto.
Esatto. Comprare Summerville a 45 milioni per piu essere obbligato a cedere Kone non mi sembra una geniale.
Non sposterebbe nulla sul valore della squadra
Ma possibile che noi sempre grandi scommesse che raramente riescono, mentre mai riusciamo a prendere giovani da valorizzare???
Abbiamo preso Gasperini e D’Amico per valorizzare i giovani, poi compriamo giocatori da 50 milioni c’è qualcosa che non mi convince.
summerville/moreira sono scommesse enormi per noi, nessuno dei 2 ha mai giocato in cl (e in italia).
costano uno sproposito di cartellino e il primo pure di stipendio, avendo dimostrato cosa????
ruggeri, è usato sicuro, ha vinto da titolare el e giocato la cl con atletico.
si può scommettere con godts/el mala o quel livello ed hendricks in prestito (con soulè+dybala).
poi serve nuovo celik (magari migliore). altro stopper e centravanti. se partisse konè magari ederson (usato sicuro). SFR
Se comprano fanno male se poi fosse arrivata l notizia che la squadra pizza e fichi di turno te lo soffia , ancora peggio… come fai sbagli
Che la Roma sia su Summerville (credo che le notizie siano più o meno a questo punto attendibili) è quasi incredibile comunque finisca la faccenda. Attendo sviluppi rapidi in un senso o nell’altro.
Guarda,
se fai un giro sui siti di calciomercato inglesi tutta questa sicurezza non c’è,
ma neanche sulla trattativa.
Anzi, si parla più di squadre arabe.
Soprattutto, paradossalmente, il West Ham con la retrocessione guadagnerà un pacco
di soldi con il sistema dei rimborsi, e non ha nessuna fretta di vendere.
Ma con un mese e mezzo di mercato davanti,
con squadre in premier che tirano fuori 50ML come fossero spiccioli,
ma perchè dovrebbe accettare un’offerta al ribasso?
Mi sembra un eccesso pagarlo 50 mln.
Una storia di infortuni preoccupante l anno scorso e numeri in temrini di gol e assist insoddisfacenti.. Spero di sbagliarmi
li vale tutti questi soldi?
bho ti sicuramente sei un Ds , diccelo te
Schick 42 milioni! 😭😭😭
Il naccheraro de Siviglia vendette anche Salah a 48…
Schick poi i numeri li ha fatti
mah , sarà bravo di certo , non lo metto in dubbio , ma con tutti i giocatori disponibili pensavo arrivassero dei giocatori da 25/30mln casomai da campionati inferiori e con stipendi piu abordabili … se fa come Tammy o Dovbyk che famo dopo ?
cmq Forza Roma
Basta che poi per pagarlo non tocca vendere Kone’ perché il gioco non vale proprio la candela
Koné penso si debba vendere lo stesso entro Luglio per i soliti motivi di SA
mi sembra il un azzardo…bho do fiducia a Gasi..ma sono assai perplesso…. bisogna cercare nomi sconosciuti da veri intenditori di calcio anche secondo me
servono certezze e scommesse. solo il psg prende solo certezze.
Ma quanto caos creano questi giornalisti !
Greenwood doveva costare 45 milioni (e con altri numeri) e poi i turchi fanno il comunicato ufficiale a 39 milioni in sette anni.
e la Roma non ha mai i8nviato una proposta di acquisto.
Questo non si sa’ quanto costa l’unica notizia è che da 6 milioni l’anno di ingaggio ne ha accettati 4.
Vai a vedere che pure questa è una bufala e la Roma ingaggerà Benaltro l’unico giocatore che soddisfa tutti.
Greenwood voleva 10M di stipendio. Abbiamo un tetto salariale a 5/5.5M, non potevamo semplicemente fare quest’operazione.
il giocatore ha scelto il progetto con più soldi.
E ci sta, non è una critica.
Per la Roma, il problema non è tanto il prezzo del cartellino ma piuttosto lo stipendio e le commissioni.
Summerville, per quanto possano nutrirsi dubbi, sarà l’acquisto di luglio.
Altri verranno ad agosto, non appena definite alcune cessioni (non faccio nomi) entro fine luglio. C’è una vasta platea di tifosi che pensa che non sia così. Ma effettuare le cessioni sbloccherà la “patente” ad agire sul mercato e tempi e dinamiche degli acquisti cambieranno.
D’amico lo sa: e questo è l’importante.
Ao e quanno nun comprano perche’ non comprano quanno comprano stanno a spenne troppo
ma che so i vostri isoldi ?? ma magari me portano i mejo ma che me frega a me daje ROMA
boni sordi
Per tutti quelli che dicono sia un eccesso pagare Summerville 50 milioni.. mi spiegate a meno chi prendete? Dobbiamo fare la champions, non possiamo permetterci di fare scounting per affidarci ad un giovane di belle speranze per ricompetere di nuovo in champions dopo 6/7 anni. Non abbiamo il tempo come il Bournemouth che spende 40 milioni per Ryan del brasile e sperare che esploda.. Ormai i prezzi sono questi, punto. Se vuoi un esterno la base di partenza e’ 40 milioni in su.
Godts
Io spero ci sorprendano con altro, mi sembra un prezzo eccessivo per uno che è retrocesso.
Speriamo…
Spendere 50 ml per un giocatore che per me ne vale al massimo 30 significa distogliere 20 ml dal mercato ovvero fare un altro acquisto importante.
Non si tratta di fare il commercialista ma la buona massaia che sa razionalizzare le spese.
Credo che il buon Saverio che è un addetto ai lavori sappia trovare almeno 10 nomi che non costano più di 30 ml e valgono Summerville o persino più forti (Mitoma).
Schick, Abraham, Dvbyk tutti sopra i 40… non sono di grande auspicio i nostri “grandi” acquisti..
Tra mondiale e follia di mercato , il prezzo dei giocatori è decisamente esagerato, però è questo … va detto che Summerville è molto bravo in velocità e a saltare i difensori … sembrerebbe effettivamente un ottimo acquisto in grado di alzare il livello della Roma … oltretutto si andrà a formare un bell’attacco con Malen e Dybala , insomma ci sarà da divertirsi
Sembra dirlo lo stesso Summerville nella foto: “che fate, dormite?”.
Ecco, se lo vuole l’allenatore si sbrigassero a prenderlo.
Le grandi squadre e la continuità di obiettivi si costruiscono – purtroppo- con valanghe di soldi. Tifiamo Roma oppure l’Ufficio Ragioneria di Trigoria?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.