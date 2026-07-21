LIVE | Summerville, Pedullà: “Affare in chiusura con la Roma”. Dall’Inghilterra: l’Aston Villa sta provando a inserirsi

Ci siamo, o almeno il mercato giura di esserci. La trattativa per Crysencio Summerville entra oggi, martedì 21 luglio, nella giornata che può portare alla svolta definitiva. Dopo il terzo rilancio presentato dalla Roma al West Ham, il club inglese è chiamato a dare una risposta che a Trigoria attendono con fiducia. In questo live seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti della giornata: la decisione del West Ham, gli ultimi dettagli dell’offerta giallorossa, il tentativo dell’Aston Villa di inserirsi e i possibili tempi di arrivo del giocatore nella Capitale. La Roma ha scelto Summerville, Summerville ha scelto la Roma: ora manca solo l’ultimo sì, quello che costa di più. Naturalmente.
LIVE | ORE 11:20 – PEDULLA: “SUMMERVILLE-ROMA IN CHIUSURA”
Arriva un aggiornamento di Alfredo Pedullà sull’affare Summerville: secondo il giornalista la trattativa tra la Roma e il West Ham è in chiusura. Il giocatore aveva già aperto ai giallorossi.
Esclusiva: #Summerville alla #Roma in chiusura ⌛️ https://t.co/MKUPRw8RVc
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026
LIVE | ORE 9:00 – DALL’INGHILTERRA: L’ASTON VILLA SI STA INSERENDO
Attenzione a dare per fatto il passaggio di Summerville alla Roma: dall’Inghilterra circolano voci di un inserimento last minute dell’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea per la cifra monstre di 117 milioni di sterline sta cercando di soffiare l’olandese ai giallorossi. (Talk Sport)
LIVE | ORE 7:30 – SUMMERVILLE-ROMA, PER I GIORNALI È FATTA
Per Crysencio Summerville siamo davvero alla stretta finale. La risposta del West Ham era attesa già nella serata di ieri, ma tra tempi tecnici e ultimi passaggi non è arrivata la fumata bianca. Il via libera degli inglesi dovrebbe però arrivare nella giornata di oggi. Tutti i quotidiani oggi in edicola raccontano una trattativa ormai vicinissima alla chiusura. Decisiva la terza offerta presentata ieri dalla Roma: 47 milioni di euro più bonus, una proposta pensata per avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dal club inglese. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, così da rompere le ultime resistenze del West Ham.
LEGGI ANCHE – Gasperini sceglie Summerville: perché la Roma ci punta e fin dove è giusto spingersi
La sensazione è che questa possa essere la proposta giusta per arrivare all’accordo definitivo. Con Summerville l’intesa è già stata raggiunta: contratto quinquennale, con ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Alcuni quotidiani parlano di una cifra leggermente superiore, circa 4,2 milioni, ma la sostanza non cambia: il giocatore ha scelto la Roma. C’è stato anche un tentativo dell’Aston Villa di inserirsi, ma i giallorossi sono stati bravi ad anticipare il club inglese, che ora sembra orientato su Rowe del Bologna. Summerville si prepara dunque a diventare l’acquisto più costoso nella storia della Roma. L’arrivo nella Capitale è previsto entro la giornata di venerdì, una volta completati gli ultimi passaggi tra i club. (Il Romanista, Corsera, Gasport, Il Tempo, Leggo, La Repubblica)
Redazione Giallorossi.net
Spero ancora che sia tutto un bluff della Roma per far abbassare le pretese a qualche altro club e chiudere per giocatori del calibro di Godts / El mala / nico William ovvero di giocatori che valgono davvero 50 milioni.
Gasperini ha chiesto questo non gli altri
mamma mia non vi va mai bene niente.
Ma poi … nico williams 😅😅😅?
che ha firmato fino al 2035, ha una clausola da 87 mln…
❤️🧡💛
EL mala andrà a 65, Williams oltre 80, godts su transfermarket ha lo stesso valore di Summerville… però lamentiamoci anche quando si prova a prendere un titolare della nazionale olandese
Gasperini ha chiesto anche zaniolo poi si è visto come è finito all’Atalanta. Non è che i mister hanno sempre ragione e non sbagliano mai. E non sono contrario all’arrivo di summerville, sono contrario a spendere quasi 100 milioni tra cartellino e ingaggio per questo giocatore!! Quando con la stessa cifra trovi di meglio.
Tranquilli che tutti quelli che sostenevano:
Costa troppo
Segna poco
Non ce serve… etc etc
Se dovesse sfumare saranno i primi a dire:
Sono degli incapaci
Sempre le seconde e terze scelte
Mai na gioia …etc etc.
Perché questa è Roma !
Lamin yamal anche 40 ne vale.
Però ci dobbiamo mettere d”accordo ,vogliamo giocatori da grandi cifre, o sconosciuti da quattro soldi?
Quelli che dici te sicuramente valgono 50 mln di cartellino, ma l’ingaggio?? Nico Williams si farebbe bastare 4 mln di stipendio?? E le famose commissioni? Quanto credi che chiederebbero i procuratori per muovere sti grandi giocatori ?
Comunque anche per me sono troppi 50 mln Summerville
Sta storia mi è venuta a noia, io glie lo lascerei…
Sono d’accordo niko Williams vale 40 milioni ed è molto più forte di Summerville, io penso che non verrà e sarei anche contento
Gaetano, il problema nasce dal voler fare acquisti in un mercato drogato come quello inglese in questo periodo. Se si vuole prendere qualche giocatore dalla premier, l’unica possibilità è nell’ultima settimana o a gennaio, quando i club vogliono disfarsi degli esuberi. Meglio andare su altri mercati, verso giocatori al momento non attenzionati da squadre inglesi. Il prezzo di Moreira, ad es., è così alto perché lo strasburgo ha la stessa proprietà del chelsea e spera di piazzarlo in premier
condivido
pagare 50mln per una moto che normalmente ne costa 25 e poi rimanere senza soldi per fare benzina é da fuori di testa
@007
io sono tra i primi sostenitori di Summerville
SE dovesse arrivare di sicuro me la godo… non posso però nascondere qualche preoccupazione perché a volte le cose non vanno come ti aspetti e se un giocatore lo hai pagato il giusto ci perdi qualcosa ma é gestibile PERÒ se il suo valore si sgonfia lo stipendio rimane uno sproposito e se lo vendi in minus l’uefa ci fa le pulci..
sono dinamiche che nel calcio moderno non possiamo ignorare
se il romanista dice che è fatta ci credo.
dajeeee
dall’aspetto pare un rapper e con lui malen e dybala famo più di 90 gol l’anno prossimo.
ora priorità all’esterno di centrocampo e poi si pensa alle riserve
90??? io direi 100 !!!😂😂😂
Sempre forza Roma!!
Eh sì, giochiamo da soli. Appuntiamoci già lo scudetto, no?
Mettite all’ombra
Azz… anche oggi è il giorno della verità, e non mi sono neanche vestito bene!
bellissima O’Rey!! in ogni modo puoi “blindare” quanto vuoi ma se l’aston villa arriva con 53 milioni e 6 netti per il giocatore, si torna a casa con la coda tra le gambe.
la roma non ha in mano il giocatore. lo avrebbe solo se il giovatore volesse solo la roma costeingendo il west ham ad accettare. le prova è che gli inglesi hanno detto ‘ti faremo sapere domani’. ma è assurdo. in realtà stanno aspettando che arrivi un altro club con una proposta migliore. non credo che lo prenderemo
Quando lo vedo a Ciampino ci credo
se arriva a Fiumicino è un fake
Se lo vedi a Fiumicino è un sosia??
Dite a Romano o chi per lui che Crysencio Summerville è affare concluso da una settimana e che l’annuncio lo darà la persona che me lo ha detto in occasione della sua presentazione ufficiale.
Un saluto a tutti e sempre Forza Roma
non dovevi dirlo a nessuno quello che ti avevo riferito . Doveva rimanere un segreto tra te e me!!😂😂😂😂
Chi l ha detto l’ ha detto…. basta che arriva … anche perché non ce la faccio più a leggere tutti i giorni le stesse cose,le stesse situazioni e gli stessi aggiornamenti .!!!
E’ concluso da una settimana e nel frattempo il West Ham si è divertito a respingere le offerte della Roma
Incrociamo le dita sia per la buona riuscita dell’acquisto e sia che non si rompa mai perché un piano quinquennale a 4 netti è veramente oneroso.
ma la smettete di fare i commercialisti? invece di essere contenti che la proprietà spende e prende grandi giocatori vi preoccupate di quanto li pagano siete assurdi
Almeno hanno fatto un nuovo articolo… Cominciava ad essere difficile leggere il 170simo commento
…
Ovviamente, il fuoco di sbarramento verbale era rivolto verso chi sollevava dubbi sulla bontà di questa operazione di mercato…
Vedremo anche quale sarà la nuova linea di pensiero dell’utente in questione… dove attesterà la linea di difesa a oltranza della proprietà… con certezza di assoluzione per opere o omissioni…
Kawa, se parli di me resto assolutamente non convinto dell’operazione,
se confermata su quelle cifre.
Ci mancano almeno un’altra mezzala e sicuramente un laterale sinistro,
e questo senza cessioni importanti,
50ML per un giocatore che non ha dimostrato NULLA, proprio nulla,
perchè l’unico anno buono lo ha fatto nella B inglese mi pare assurdo,
come che il suo stipendio sia più alto di Kone, Ndicka, Svilar, Wesley, Malen…
C’era andata bene con Sancho e Raspadori… mah….
sì, Anto, mi riferivo a te.
E allora non cambio assolutamente linea di pensiero.
e spero che o l’operazione non si faccia a quelle cifre, o non si faccia proprio.
Abbamo già dato con Abraham e Dovbyk,
che per altro avevano ben altro curriculum, e si poteva anche comprendere
l’investimento per il capocannoniere della Liga.
Qui parliamo di uno che in 2 anni non è in doppia cifra neanche contando gli assist!
Eh ma Gasp….
massimo rispetto, ma Gasp voleva pure Sancho e Raspadori.
Il ritardo della risposta ha una sola spiegazione: stanno aspettando l’Aston Villa. Ritardi tecnici de che? Per permettere a quelli di inserirsi. Quindi stiamo molto calmi.
Forza Aston Villa allora.
Se non lo prendevano si sarebbe detto che gli americani sono degli straccioni che non vogliono spendere lo prendono e si sta dicendo che costa troppo addirittura per qualcuno è una pippa, se Gasperini lo ha chiesto ci sarà un motivo no
esatto paolo.
nel frattempo la Roma è in Champions, Juve e Milan in Europa League.
Svilar venduto per il bilancio? ah no
Ndicka venduto? ah no
Konè venduto? per ora no
EA, dopo il mondiale venduto sicuro. ah no
ecc ecc
❤️🧡💛
speriamo faccia la differenza ma costa tanto
Giocatore che fa la differenza ed e giovanissimo, lo sfrutti alla grande, il costo c’ è ma lo ammortizzi e ci guadagni nel tempo oltre che in risultati… FORZA ROMA
Giovanissimo?
Fa 25 anni a ottobre.
Ma d’altronde ogni tanto trovo pure io qualcuno che dice che sono giovane e ne ho più di 50 ……
A più di 50 oggi sei un ragazzo. E nello sport 25 anni sono nulla, se si pensa ai 40 di Messi e così via.
Quindi alla fine gli diamo la cifra che chiedono dall’inizio ma con un mese di ritardo. Come sempre…
A dire il vero il lavoro la Roma lo ha fatto sull’ingaggio. Inizialmente sembrava che la richiesta fosse sui 6 milioni all’anno, ora balla sui 4. Quindi il tempo trascorso si giustifica con un risparmio pari a non meno di 15 milioni.
L’ho già espresso in altri post.
Non è la tipologia di esterno che preferisco e trovo spropositato il costo.
Al sottoscritto piacciono giocatori più tecnici che sanno calciare con entrambi i piedi mentre Summerville è monopiede.
Essere ambidestri (tipo Greenwood, El Mala, Nusa, Alajbegovic) costituisce un plus notevole per un attaccante e lo rende immarcabile. Ma riconosco che è sicuramente un upgrade notevole rispetto alle varie soluzioni adottate la scorsa stagione (Elsha, Pellegrini ….).
Eppure basterebbe vedere i filmati su YouTube, se proprio non si possono seguire le gare di Premier League in diretta, per notare come Summerville sia proprio ambidestro. E, soprattutto, capace di giocare con eguale efficacia su entrambe le fasce…
Io credo che tu non conosca bene il giocatore in questione e che, come spesso succede, siete vedove di chi non arriva. Greenwood è un ambidestro quasi unico, ma che comunque gioca a destra, portando palla con io mncino per lo più. Summerville è destro, ma calcia benissimo anche con il sinistro ed ha una tecnica di altissimo livello. Abbiate la pazienza almeno di studiarli un minimo i calciatori prima di emanare giudizi sommari.
Evidentemente abbiamo un concetto di ambidestrismo differente.
Ho seguito le sue partite nell’Olanda proprio per valutarlo tecnicamente.
Fa delle accelerazioni e della rapidità le sue armi migliori.
In situazioni di comodità ha sempre scelto di andare sul lato destro, optando per il lato sinistro solo quando costretto.
Il vero ambidestro ragiona con entrambi i piedi.
Che poi sappia usare l’altro piede discretamente conta poco altrimenti sono ambidestri pure Soulé e Dybala.
posso dire la mia , secondo me tutte fake news , secondo me la Roma è già d’accordo con il west ham e ancora non l’ hanno detto solo per fare un po’ di friccichio nel calciomercato!
Tempo perso, ostentazione di tranquillità, unanimità dei giornali, trattativa ai dettagli, inserimento last minute di qualcun altro. Ci sono tutti gli ingredienti tipici della solita, ancestrale, beffa romanista. Poco male, lo stiamo strapagando.
Questo è forte forte cit. 😛
L’ Aston Villa se lo voleva, s’inseriva subito qualche giorno fa. Stanno su Leao.
Stanno a spende i soldi di Kone’ prima annunciano Summerville e tempo una settimana annunciano la cessione di Kone’, con Greenwood non hanno concluso perché non avevano la certezza di quanto avrebbero incassato per Kone’ perciò non vi preoccupate perché 50 escono e 50 rientrano
Buon giorno. Si chiama mercato: si annunciano acquisti e cessioni, l’importante è che a fine agosto la Roma si sia rinforzata…
se vendono Kone’ indeboliscono non rinforzano
10 milioni d’ingaggio!!!
La smettete di romperkaxxo alla NOSTRA SOCIETÀ?!
Ma davvero qualcuno pensa ancora che Greenwood ce lo hanno soffiato per il cartellino?!
Allora siete de coccio!!!
FORZA ROMA
volesse il cielo, summerville a quelle cifre NON lo voglio alla Roma. Ci diminuirebbe di molto il budget per il mercato e sarebbero soldi spesi male perché un giocatore come lui lo paghi al massimo 30, non 50. I due norvegesi, schelderup e nusa, prendono meno e costano anche qualcosa in meno credo, sono più giovani e forti a mio avviso. Se vuoi delle scommesse, vai su godts ,Alajbegovic o mbaye del PSG. se vuoi la spesa da 50 milioni prendi El mala, non summerville per 3 partite d’estate
Si si, vai a trattare con Benfica e Lipsia, poi vedrai se ti chiedono di meno, come no…
Forti ste squadre della premier che si scambiano giocatori a cifre folli e poi però diventano micragnose quando si tratta di acquistare Konè. L’aston villa coi soldi di rogers può tranquillamente offrire 60 al west ham e 6 netti al giocatore e a quel punto ciao summerville
quello inglese è un ecosistema a parte come lo era l’Italia negli anni 90, prima si capisce e prima si interviene
Si tratta della classica bolla. Come ricordato anche l’Italia lo era, infatti si è visto il botto fatto. Lo faranno anche loro.
da quello che ho visto summerville è veramente forte. ma non capisco un H di calcio :). in ogni caso non penso che lo prenderemo. il traccheggiare del west ham è per avere un’offerta migliore
è un crack
Secondo qualcuno 47 milioni sono troppi e io sarei pure d’accordo. Ma poi leggo 117 milioni (di sterline) per un giocatore al massimo buono come Rogers e allora penso che si stia facendo un affare…
Sono i prezzi della Premier. Se ti compri una polo Ralph Lauren da Harrods, la paghi di più piuttosto che da Amazon. Eppure è la stessa maglietta.
Sembra di più che si scambiano i giocatori tra di loro a prezzi esagerati per generare plusvalenze. Poi appena trattano con altri fuori dalla Premier League i prezzi cambiano nettamente sia in entrata che in uscita
Oggi è un giorno nefasto perché ho letto che Ibrahimovic ha apertamente criticato la cifra spesa per Rogers, dicendo “e allora Yamal o Olise quanto dovrebbero costare? Questa cosa deve finire”. E quindi, dicevo, è un giorno nefatso perché mi tocca essere d’accordo con Ibrahimovic. La Premier ha completamente drogato il mercato (e dico la Premier solo perché l’Arabia non è ancora un campionato di primo piano).
ennesima presa per i fondelli degli inglesi. Lasciamo perdere e prendiamo giocatori più sostenibili e magari pure più forti
spero nell’ Aston villa non si possono buttare tutti questi soldi per un giocatore che non è niente di che….poi tra l’altro ho visto pure che ha una bella lista infortuni….. così non esci mai dal fpf….
Oggi alle 8 su Radio Romanista avevano detto che è fatta e che in giornata potrebbe arrivare addirittura l’annuncio…
Ora, l’Aston Villa potrebbe inserirsi e la Roma è in attesa della risposta del West Ham…
Abbiate pietà e rispetto per i tifosi romanisti !!!
Non hanno più titoli, domani sarà ripetitivo come quello di questi ultimi giorni e cioè ( la Roma da l’ultimatum al West Ham, la risposta entro questa sera) e giorno dopo giorno finisce un altra settimana e l’omo campa.
Sancho e Rìos lo scorso anno non ci hanno insegnato niente. Ci stiamo facendo prendere per il c*lo da una squadra retrocessa. Cambiano i dirigenti a Roma ma il modus operandi resta sempre lo stesso.
PS: grande “vendetta” di Massara con Celik alla Juventus.
Rapporto qualità/prezzo io direi di prendere schelderup e ndoye …. Con 55 milioni prenderesti esntrambi , vendi kone a 60 ( e li vale tutti) e ti rimane 5 milioni , insieme alla vendita di eddine (8 milioni) e kumbulla (4 ) più le vendite di mannini, cherubini ( in realtà io me lo terrei) , reale , arrivi ai 20/25 milioni comprando ricci del Milan ( lo vendono a 20) + kessie a parametro 0
Contando che sono spese d’esercizio scaricabili al prossimo contabile .. si può fare
Io non ci credo fino a quando non lo vedo a Roma , troppi giochini a rimandare , quelli stanno aspettando un’offerta al rialzo e noi li col cappello in mano speranzosi . FR
io sono e sarò sempre della Roma io dico e inutile che si fanno ste conferenze stampa a chi giova tutto questo non vedo tutto questo miglioramento da quando sono stati messi alla porta, Mourinho , De Rossi , coso a parte Juric , Ranieri che cia’ salvato dalla retrocessione , Gasperini, e Ranieri , Massara DS . fuori Ranieri ,e Massara mi dite che cosa è migliorata la Roma , ancora con Gasperini e il nuovo DS D’AMICO! forza Roma!
50 milioni sono troppi,ma questo chi è??
Il mister ha chiesto un giocatore che ti garantisca un certo livello, magari non il migliore ma quantomeno sicuro. Lookman quando arrivò non era un giocatore dal rendimento sicuro. Il mister, come tutti gli allenatori, cerca di diminuire il numero di “scommesse” e almeno per l’esterno d’attacco vuole una garanzia di rendimento. Vogliamo costringerlo a lavorare solo sulle scommesse oppure vogliamo dargli almeno 1-2 giocatori di cui si sente sicuro ? Su Wesley ha avuto nettamente ragione
se tanto mi dà tanto, visto gli ultimi eventi:
welcome to Aston Villa, Crisencio Summerville
Io resto convinto che se devi fare cassa entro il 31/7 da sacrificare sarebbe El anaoui e non Kone’
Se riesci a ptendere Kessie a zero non hai un centrocampo hai una diga
Greenwood 2? Se dovesse accadere, Gasp potrebbe piantare una di quelle grane (giustamente) da cambio allenatore. Ma speriamo arrivi Summerville e tutti felici e contenti.
Forza Roma
mah speriamo bene che sia un buon affare dal punto di vista tecnico. dal punto di vista economico è a rischio non vedo molto margine. compri un giocatore a 50 e quanto e se si può rivalutare? il rischio è che finisce come dovbyk, schick abraham..ecc. speriamo invece sia un crack. non lo conosco molto. dai filmati sembra il classico giocatore come tanti a sinistra che rientra sul destro con buona tecnica
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.