LIVE | Summerville, Pedullà: “Affare in chiusura con la Roma”. Dall’Inghilterra: l’Aston Villa sta provando a inserirsi

Ci siamo, o almeno il mercato giura di esserci. La trattativa per Crysencio Summerville entra oggi, martedì 21 luglio, nella giornata che può portare alla svolta definitiva. Dopo il terzo rilancio presentato dalla Roma al West Ham, il club inglese è chiamato a dare una risposta che a Trigoria attendono con fiducia. In questo live seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti della giornata: la decisione del West Ham, gli ultimi dettagli dell’offerta giallorossa, il tentativo dell’Aston Villa di inserirsi e i possibili tempi di arrivo del giocatore nella Capitale. La Roma ha scelto Summerville, Summerville ha scelto la Roma: ora manca solo l’ultimo sì, quello che costa di più. Naturalmente.

LIVE | ORE 11:20 – PEDULLA: “SUMMERVILLE-ROMA IN CHIUSURA”

Arriva un aggiornamento di Alfredo Pedullà sull’affare Summerville: secondo il giornalista la trattativa tra la Roma e il West Ham è in chiusura. Il giocatore aveva già aperto ai giallorossi.

LIVE | ORE 9:00 – DALL’INGHILTERRA: L’ASTON VILLA SI STA INSERENDO

Attenzione a dare per fatto il passaggio di Summerville alla Roma: dall’Inghilterra circolano voci di un inserimento last minute dell’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea per la cifra monstre di 117 milioni di sterline sta cercando di soffiare l’olandese ai giallorossi. (Talk Sport)

LIVE | ORE 7:30 – SUMMERVILLE-ROMA, PER I GIORNALI È FATTA

Per Crysencio Summerville siamo davvero alla stretta finale. La risposta del West Ham era attesa già nella serata di ieri, ma tra tempi tecnici e ultimi passaggi non è arrivata la fumata bianca. Il via libera degli inglesi dovrebbe però arrivare nella giornata di oggi. Tutti i quotidiani oggi in edicola raccontano una trattativa ormai vicinissima alla chiusura. Decisiva la terza offerta presentata ieri dalla Roma: 47 milioni di euro più bonus, una proposta pensata per avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dal club inglese. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, così da rompere le ultime resistenze del West Ham.

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La sensazione è che questa possa essere la proposta giusta per arrivare all’accordo definitivo. Con Summerville l’intesa è già stata raggiunta: contratto quinquennale, con ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Alcuni quotidiani parlano di una cifra leggermente superiore, circa 4,2 milioni, ma la sostanza non cambia: il giocatore ha scelto la Roma. C’è stato anche un tentativo dell’Aston Villa di inserirsi, ma i giallorossi sono stati bravi ad anticipare il club inglese, che ora sembra orientato su Rowe del Bologna. Summerville si prepara dunque a diventare l’acquisto più costoso nella storia della Roma. L’arrivo nella Capitale è previsto entro la giornata di venerdì, una volta completati gli ultimi passaggi tra i club. (Il Romanista, Corsera, Gasport, Il Tempo, Leggo, La Repubblica)

Redazione Giallorossi.net