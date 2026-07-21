CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 21 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Mbaye sondato dalla Roma

Ibrahim Mbaye (18) è stato sondato dalla Roma nelle ultime ore come possibile innesto offensivo, anche in aggiunta a Summerville. Il PSG potrebbe aprire al prestito del giovane esterno, reduce dal Mondiale con il Senegal, con riscatto fissabile intorno ai 25-30 milioni e controriscatto tra i 35 e i 40. Sul classe 2008 ci sono anche Borussia Dortmund, Lipsia, Tottenham e Atletico Madrid, mentre D’Amico continua a monitorare anche Godts e Nusa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – Moreira sempre più complicato

Diego Moreira (21) resta l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia, ma la trattativa con lo Strasburgo è sempre più difficile. L’accordo con il giocatore è stato trovato, ma il club francese continua a chiedere almeno 50 milioni, cifra considerata troppo alta dalla Roma. Se non arriveranno aperture, D’Amico dovrà virare su altri profili. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Savona vuole tornare in Italia, ma preoccupa il ginocchio

Nicolò Savona (23) resta tra i nomi seguiti dalla Roma per la fascia destra. L’ex Juventus, oggi al Nottingham Forest, sarebbe favorevole a un ritorno in Italia, ma le sue condizioni fisiche preoccupano: il laterale ha subito un brutto infortunio al ginocchio qualche mese fa e non è ancora al 100%. (Il Messaggero)

Ore 7:50 – Molina e Dodô non scaldano la Roma

La Roma continua a valutare profili per la corsia destra, ma le piste che portano a Nahuel Molina (28) e Dodô (27) non decollano. L’argentino resta un pupillo di Simeone all’Atletico Madrid, mentre il brasiliano della Fiorentina non convince pienamente Gasperini. Anche Belghali (24) è tornato tra i nomi, ma senza totale convinzione. (Il Tempo, Il Messaggero)

Ore 7:00 – Dovbyk, idea Fiorentina se parte Kean

Artem Dovbyk (29) può tornare nei pensieri della Fiorentina in caso di cessione di Moise Kean. L’attaccante ucraino è in uscita dalla Roma, che preferisce monetizzare con una cessione a titolo definitivo e lo valuta intorno ai 18-20 milioni. Sul giocatore ci sono stati sondaggi anche del Genoa di De Rossi. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…