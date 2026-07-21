CALCIOMERCATO ROMA | Offerta ufficiale dell’Aston Villa per Garnacho: si attende la decisione del calciatore

La pista Alejandro Garnacho resta viva per la Roma, ma adesso si complica. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha inviato oggi una proposta ufficiale al Chelsea per l’esterno argentino. Il giocatore da giorni dà preferenza alla Roma, ma i giallorossi al momento non hanno ancora trovato un accordo con il Chelsea. Ed è proprio dentro questo spazio che sta provando a inserirsi il club inglese, pronto a muoversi concretamente per anticipare la concorrenza.
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L’Aston Villa fa sul serio anche su indicazione di Unai Emery, che considera Garnacho una priorità per rinforzare il reparto offensivo. Ora la palla passa al giocatore, chiamato a decidere se confermare la propria preferenza per la Roma o aprire alla proposta del club di Birmingham. Per i giallorossi si tratta di un segnale da non sottovalutare. Garnacho resta un nome seguito con grande attenzione, ma senza un’intesa con il Chelsea la Roma rischia di vedere crescere la concorrenza proprio nel momento in cui l’argentino aveva manifestato gradimento per la destinazione italiana.
Fonte: Fabrizio Romano
ancora non ha riscosso 1 euro per quel fabbro di Roger..ma per rompere le balle alla Roma…offre a tutti …
arriverebbe summerville a sto punto
speriamo si ripeta l’affaire Sancho , a noi Malen/Summerville a loro Sancho/Garnacho
Ma meno male
Fuori Garnacho e fuori l’Aston Villa nella corsa per Summerville
solo lui era una rogna
ma se preso con Summerville è un rischio che si può correre e se funziona, la Roma avrebbe un reparto d’attacco atomico, almeno in questa lenta e scarsa serie A
Questa volta e’ l’aston villa che si incrocia sempre nei nostri destini ogni giocatore seguito e trattato dalla roma interessa sempre loro , guarda caso che sono pieni come uova , ma questi giornalisti che ci tengono !
in teoria se l’Aston villa vira su garnacho vuol dire che per summerville è finita e viene alla Roma, ma non si sa mai
quindi lasciano perdere Summerville? cioè a me così va più che bene speriamo
Ma lasciamo stare summerville e prendiamo Garnacho a 30 ml + alajbegovic a 30 mil. entrambi più giovani e forti di sta pulce
L’Aston Villa fa sul serio……..con una proposta di prestito con diritto di riscatto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.