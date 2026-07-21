CALCIOMERCATO ROMA | Offerta ufficiale dell’Aston Villa per Garnacho: si attende la decisione del calciatore

La pista Alejandro Garnacho resta viva per la Roma, ma adesso si complica. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha inviato oggi una proposta ufficiale al Chelsea per l’esterno argentino. Il giocatore da giorni dà preferenza alla Roma, ma i giallorossi al momento non hanno ancora trovato un accordo con il Chelsea. Ed è proprio dentro questo spazio che sta provando a inserirsi il club inglese, pronto a muoversi concretamente per anticipare la concorrenza.

L’Aston Villa fa sul serio anche su indicazione di Unai Emery, che considera Garnacho una priorità per rinforzare il reparto offensivo. Ora la palla passa al giocatore, chiamato a decidere se confermare la propria preferenza per la Roma o aprire alla proposta del club di Birmingham. Per i giallorossi si tratta di un segnale da non sottovalutare. Garnacho resta un nome seguito con grande attenzione, ma senza un’intesa con il Chelsea la Roma rischia di vedere crescere la concorrenza proprio nel momento in cui l’argentino aveva manifestato gradimento per la destinazione italiana.

Fonte: Fabrizio Romano