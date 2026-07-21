CALCIOMERCATO ROMA | La Fiorentina ci prova per Soulè: Paratici al lavoro con l’agente

La Fiorentina entra in corsa per Matias Soulé. L’argentino resta tra i giocatori in uscita dalla Roma, ma finora non sono arrivate offerte concrete né dalla Premier League né dalla Bundesliga. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club toscano ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per provare a trovare una quadra sull’ingaggio.

In caso di apertura da parte di Soulé, Paratici potrebbe presentare una prima offerta ufficiale alla Roma. Il club giallorosso, però, non vorrebbe privarsi dell’argentino per meno di 35 milioni di euro. Soulé, dal canto suo, preferirebbe una soluzione in Inghilterra, ma per il momento il Sunderland di Ghisolfi non è andato oltre un sondaggio esplorativo.

Per ora il giocatore attende sviluppi e prosegue il ritiro con la squadra. La scorsa stagione è stata condizionata dalla pubalgia, problema che sembra ormai alle spalle. Nel primo test amichevole, infatti, Soulé ha dato segnali positivi mettendo a referto un gol e un assist. La Fiorentina sta provando a capire se ci siano i margini per trasformare i primi contatti in una trattativa vera. La Roma, invece, resta ferma sulla propria valutazione.

Fonte: Tuttomercatoweb