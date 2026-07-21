La Fiorentina pensa a Dovbyk per sostituire Kean: la Roma chiede 20 milioni

Da semplice sondaggio a pista da seguire con attenzione. L’asse tra Dovbyk e la Fiorentina comincia a scaldarsi, soprattutto perché il futuro di Moise Kean può cambiare gli scenari dell’attacco viola. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centravanti della Roma è un profilo che la Fiorentina aveva già sondato nei giorni scorsi, inizialmente pensando a un possibile affare in prestito. Ora però il quadro potrebbe cambiare: Kean è fortemente cercato dal Como di Cesc Fabregas e, in caso di uscita dell’attaccante, la Fiorentina potrebbe decidere di puntare con maggiore convinzione su Dovbyk.

La novità riguarda soprattutto la formula. La Roma ha bisogno di monetizzare e preferirebbe una cessione a titolo definitivo, così da incassare subito una cifra utile anche sul piano contabile. Per evitare un impatto troppo pesante a bilancio, ai giallorossi servirebbe una proposta intorno ai 20 milioni di euro, somma che permetterebbe di limitare l’eventuale minusvalenza. Su Dovbyk resta sempre vivo anche l’interesse del Genoa dell’ex romanista Daniele De Rossi. In quel caso, però, l’operazione sarebbe possibile soltanto a titolo temporaneo, soluzione che al momento non rappresenta la priorità per la Roma.

Dovbyk resta comunque in uscita. La Roma sta cercando un nuovo vice-Malen e tra i profili individuati c’è sempre Nicolò Tresoldi, attaccante 21enne con altre caratteristiche rispetto all’ucraino che i giallorossi stanno seguendo proprio come possibile sostituto del centravanti ucraino nella rosa di Gasperini. Tresoldi piace al tecnico, ma prima va trovata una sistemazione adeguata per Dovbyk.

Fonte: La Gazzetta dello Sport