La Fiorentina pensa a Dovbyk per sostituire Kean: la Roma chiede 20 milioni

Da semplice sondaggio a pista da seguire con attenzione. L’asse tra Dovbyk e la Fiorentina comincia a scaldarsi, soprattutto perché il futuro di Moise Kean può cambiare gli scenari dell’attacco viola. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centravanti della Roma è un profilo che la Fiorentina aveva già sondato nei giorni scorsi, inizialmente pensando a un possibile affare in prestito. Ora però il quadro potrebbe cambiare: Kean è fortemente cercato dal Como di Cesc Fabregas e, in caso di uscita dell’attaccante, la Fiorentina potrebbe decidere di puntare con maggiore convinzione su Dovbyk.
La novità riguarda soprattutto la formula. La Roma ha bisogno di monetizzare e preferirebbe una cessione a titolo definitivo, così da incassare subito una cifra utile anche sul piano contabile. Per evitare un impatto troppo pesante a bilancio, ai giallorossi servirebbe una proposta intorno ai 20 milioni di euro, somma che permetterebbe di limitare l’eventuale minusvalenza. Su Dovbyk resta sempre vivo anche l’interesse del Genoa dell’ex romanista Daniele De Rossi. In quel caso, però, l’operazione sarebbe possibile soltanto a titolo temporaneo, soluzione che al momento non rappresenta la priorità per la Roma.
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Dovbyk resta comunque in uscita. La Roma sta cercando un nuovo vice-Malen e tra i profili individuati c’è sempre Nicolò Tresoldi, attaccante 21enne con altre caratteristiche rispetto all’ucraino che i giallorossi stanno seguendo proprio come possibile sostituto del centravanti ucraino nella rosa di Gasperini. Tresoldi piace al tecnico, ma prima va trovata una sistemazione adeguata per Dovbyk.
Fonte: La Gazzetta dello Sport
A me vendere Dovbyk a 20 mln sembra abbastanza una follia, ma vabbe’…
Proprio non la capisco, noi spendiamo o dobbiamo spendere 50 milioni per prendere uno sconosciuto dalla Champion chip inglese, mentre il capocannoniere della Liga lo dobbiamo svendere a 20 milioni
il capocannoniere della liga ! 😅
che stoppa il pallone e gli finisce a 4 metri …
che gioca SOLO spalle alla porta
che corre pare robocop
che se si trova 1 contro 1 col difensore, cosa fa? non lo punta (non lo sa fare), aspetta lo scarico.
ma nemmeno dopo 5 mesi di Malen vi siete accorti che è un pacco?
Belotti capocannoniere in Serie A, volevano 100 mln….
❤️🧡💛
infatti in Spagna stanno facendo la fila per riprenderlo….fuori da Trigoria distribuiscono numeri come alla fila del banco supermercato
reparto surgelati…
Dobvik o lo vendono almeno a 20 milioni o altrimenti lo tieni come riserva di Malen prestarlo no
Ma Keasn non lo potevamo comprare noi?
Ma uno scambio Kean Dobvik con nostra contropartita?
facciamo cambio pari e patta .
Dovbik alla fiorentina e
Kean alla Roma!!
Tutt’e due sarebbero contente e noi avremmo un attacco fenomenale!!
Non credo però che la Fiorentina accetti😂😂!!
SEMPRE FORZA ROMA!!
20 milioni ?
Mi sembrano un pò tanti per Dovbyk.
Come già ho ripetuto più volte, è la copia esatta dell’acquisto di Abraham, 40 milioni, anzi peggio perché il primo anno Tammy segnò molto.
Alla fine Dovbyk andrà via in prestito o a pochi spicci.
Dobvyk il primo anno ha fatto 17 goal.
ma 20 milioni vale Piccoli!!! questo è stato capocannoniere in liga…..bho…
Da quello che leggo con kean la Fiorentina comprerà 64 giocatori:
ogni giorno si legge che sacrificano Kean per rifare la difesa, il centrocampo,
l’attacco, la panchina, lo stadio…
ma lo vendono a 200ML €??
Noi paghiamo 50 milioni uno che ha fatto 6 goal ed è retrocesso mentre il capocannoniere della liga che il primo anno ha fatto 17 goal lo dobbiamo prestare e pagargli pure una parte dell’ ingaggio perché manco 20 milioni ci vogliono dare
Non capisco perchè la Roma dovrebbe accontentarsi di fare una piccola minusvalenza. Vediamo cosa fa la juve con le sole che ha preso l’estatate scorsa.
Io lo terrei…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.