Gasp non si accontenta: dopo Summerville c’è Schjelderup nel mirino

La Roma vuole chiudere Crysencio Summerville, ma il lavoro sugli esterni offensivi non si ferma all’olandese. Secondo quanto riferito in serata da Gianluca Di Marzio, i giallorossi stanno valutando con grande interesse anche un altro profilo per la corsia sinistra: Andreas Schjelderup, talento norvegese del Benfica.

L’idea della Roma è infatti quella di intervenire con due innesti in quella zona di campo. Summerville resta il grande obiettivo, l’operazione che il club conta di definire nella giornata di oggi, ma a Trigoria si continua a ragionare anche su un secondo esterno. Oltre alla pista Garnacho, che resta sullo sfondo, sta prendendo quota proprio il nome di Schjelderup. L’attaccante esterno del Benfica era già stato accostato alla Roma durante il mercato di gennaio. In quella fase, però, il club giallorosso aveva scelto di battere altre strade. Ora il suo nome può tornare d’attualità, anche dopo un Mondiale di alto profilo disputato con la maglia della Norvegia.

Schjelderup sembrava destinato a lasciare il Portogallo già in inverno, poi la sua situazione è cambiata. La doppietta segnata al Real Madrid in Champions League aveva convinto la proprietà del Benfica a trattenerlo e a proporgli il rinnovo del contratto. Il giovane esterno sinistro intriga la Roma, che potrebbe tentare un assalto dopo aver definito l’operazione Summerville. Prima il colpo principale, poi il secondo tassello: D’Amico continua a lavorare sulle corsie offensive, perché Gasperini lì vuole qualità, strappo e alternative vere.

Fonte: Gianluca Di Marzio