ON AIR | Ferrazza: “La Roma non ha chiuso per Summerville, c’è il rischio batosta”, Pruzzo: “È un giocatore di seconda fascia”, Bersani: “Il tempo delle chiacchiere sta per scadere”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su Summerville non si può dire che la Roma sta perdendo tempo, anzi, forse sta andando oltre. Se poi il West Ham dice che vuole 60 milioni, beh allora restasse lì nella serie B inglese. Sicuramente giocheremo a pallone anche senza Summerville. Mi aspetto che tra oggi e domani venga definita questa storia. Se arriva ok, altrimenti mi aspetto che la Roma vada un minuto dopo su un altro, che sia Schjelderup o Nusa…i grandi ds lavorano su più tavoli per non farsi trovare impreparati…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Summerville la Roma ha fatto il massimo di quello che poteva fare, se poi arriva un’altra squadra che offre di più non possiamo farci niente. Stavolta non si potrebbe nemmeno rimproverare la lentezza, perchè la Roma ha fatto tre offerte nelle ultime ore. Per cui se arriva una squadra e offre 60 milioni, la Roma non può farci niente…. Io dopo Summerville, proverei a prendere Mbaye dal PSG, e cioè un giovane di prospettiva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in un affare simile a quello di Nico Paz col Como. Garnacho forse scalpiterebbe di più rispetto a un ragazzino di 18 anni…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma non dovesse chiudere per Summerville entro la tarda mattinata o il primo pomeriggio, la storia sarebbe sospetta e mi verrebbe da pensare che qualcuno si è inserito… Se chiudessi per Summerville, in attacco avresti comunque tre giocatori di livello per due posti e puoi lavorare con più tranquillità. Il problema della Roma ora è sulle fasce: Celik se n’è andato, su Angelino siamo rimasti a due mesi fa, non mi sembra un giocatore che possa giocare in una Roma gasperiniana, e ti restano solo Wesley e Rensch. Siamo oltre il corto. Salah-Eddine non viene nemmeno nominato dalla Roma nei suoi comunicati. E allora lì devi fare un lavoro molto attento, e pure in fretta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Di voci e rumors ne abbiamo sentiti abbastanza, ora il tempo delle chiacchiere sta per scadere. Le cose da fare sono parecchie, non dico che devi andare di fretta, ma il tempo è quello che è e le operazioni da fare sono tante. Mi auguro siano sufficienti le risorse che avrai. Spero che non si debba arrivare alla fase del disperato, quella dal 24 agosto al primo settembre dove cerchi il prestito, quella cosa da poveracci vorrei evitarla. Fino a ora siamo stati molto indulgenti, ora bisogna accendere sto motore…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “A me Garnacho mi piace, è un bel tipo, ha bella presenza, per me è un bel giocatore. Io però preferirei Summerville. Io non capisco perchè non il Wet Ham non accetta l’offerta, clausola o meno. Ma se la Roma è arrivata a offrire 50 milioni, che erano i soldi che chiedevano, perchè non accettano?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io su Summerville ho una paura…se il West Ham non accetta è perchè la Roma non è arrivata a offrire 50 milioni. Per me l’offerta della Roma è di 47 milioni totali, questo è quello che so io, e il West Ham ha rifiutato. Se non dovessi prendere nemmeno lui è una batosta enorme, una tegola in testa. Percentuale di riuscita dell’affare? La trattativa è avviata ma non è chiusa, per me è 65%. Evidentemente l’Aston Villa non è un’invenzione. Questa è una trattativa difficilissima…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Garnacho ha fantasia, è un calciatore che stuzzica, ma serve la testa nel calcio, per cui dico Summerville. Perchè il West Ham non accetta l’offerta della Roma? Mi viene da pensare che c’è qualcuno dietro che gli ha detto: “Aspettate ancora un giorno prima di accettare, perchè noi possiamo arrivare a 55 milioni“…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Summerville non mi aspetto sorprese in negativo, se ci fosse stato un no si sarebbe saputo già da ieri sera. Mi sembra che si vada verso la chiusura di un’operazione che sarebbe, o probabilmente sarà, la più onerosa della storia della Roma per un giocatore fortemente voluto dal tecnico e che va a ricoprire una casella scoperta da più di un anno. Se l’allenatore ha chiesto Summerville, allora sia Summerville a ogni costo. Secondo me va vista così e bisogna spogliarsi del “costa troppo“. Se vogliamo affidarci mani e piedi a Gasp, è giusto che venga accontentato ove possibile…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io sull’arrivo di Summerville ci andrei ancora con i piedi di piombo: ricordo Politano con addosso la maglia della Roma a Villa Stuart sulla cyclette… C’è gente che dice che si sta pagando Summerville il doppio di Wesley e Malen pur valendo la metà di loro, ma si dimenticano che diamo questo giudizio di Wesley e Malen dopo averli visti allenati da Gasperini, perchè sia Wesley che Malen prima di arrivare qui non erano considerati dei fenomeni…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Non si può dire che Summerville sia un giocatore della Roma, stamattina mi dicevano che non ci sono novità. Ieri sera i segnali erano molto ottimistici, ma quando non ci sono annunci potrebberop esserci dietro cose che non sappiamo, come ad esempio possibili inserimenti da parte dell’Aston Villa…Farsi soffiare il giocatore sarebbe un segnale bruttissimo…”

Chiara Ciotti (Radio Romanista): “Summerville? Ci risulta che l’operazione sia conclusa, avremo tre olandesi in squadra. Lui è amico di Malen, questo è stato un fattore positivo. È un acquisto molto importante. Ora, con calma, puoi concentrarti su altri affari, anche in prestito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se viene Summerville non faccio nessuna capriola, è un giocatore di seconda fascia secondo me, perchè sono altri i calciatori di prima. La seconda fascia è comunque di ottimo livello, ma quei soldi lì sono veramente tanti e non so se quel prezzo possa pesare come un fardello come è successo a Dovbyk. Summerville è un buon giocatore, ma con quei soldi lì si potrebbe ambire a qualcosa di più…”

Nando Orsi (Radio Radio): “50 milioni per Summerville è esagerato, lui è un Saelemaekers migliore…vi ricordate quando alla Roma non si poteva giocare senza Saelemaekers? Summerville ha una qualità migliore del belga, ma 50 milioni mi sembra un’esagerazione…”

Redazione Giallorossi.net