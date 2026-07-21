FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 21 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, oggi ripresa alle 18: giovedì test col Trastevere

Dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini, la Roma tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio alle 18 a Trigoria. La squadra dormirà poi al Fulvio Bernardini e da domani riprenderà con le doppie sedute. Giovedì è in programma un’altra amichevole contro il Trastevere, mentre domenica i giallorossi voleranno in Francia per affrontare il Cannes. (Il Tempo)

Ore 8:25 – Roma, stasera il corteo per i 99 anni del club

I romanisti si preparano a festeggiare il 99° anniversario della fondazione della Roma: come da tradizione, tra il 21 e il 22 luglio le vie del centro storico saranno il palcoscenico delle celebrazioni, con cortei, striscioni e bandiere giganti. Il punto di raduno è fissato per stasera alle 22:30 a Piazza San Silvestro, con attesa di grande partecipazione. (Corriere dello Sport)

Ore 7:20 – Angelino sotto osservazione durante il ritiro

Angelino resta sotto l’occhio attento di Gasperini: nel test contro la Primavera lo spagnolo è apparso ancora lontano dalla migliore condizione. Il laterale, reduce da una stagione condizionata dai problemi fisici, vuole giocarsi le sue carte nel ritiro, ma il suo futuro alla Roma resta in dubbio. (Il Tempo)

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