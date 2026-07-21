LIVE | Summerville, dall’Inghilterra: l’Aston Villa sta cercando di inserirsi. Roma ancora in attesa della risposta del West Ham

Ci siamo, o almeno il mercato giura di esserci. La trattativa per Crysencio Summerville entra oggi, martedì 21 luglio, nella giornata che può portare alla svolta definitiva. Dopo il terzo rilancio presentato dalla Roma al West Ham, il club inglese è chiamato a dare una risposta che a Trigoria attendono con fiducia. In questo live seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti della giornata: la decisione del West Ham, gli ultimi dettagli dell’offerta giallorossa, il tentativo dell’Aston Villa di inserirsi e i possibili tempi di arrivo del giocatore nella Capitale. La Roma ha scelto Summerville, Summerville ha scelto la Roma: ora manca solo l’ultimo sì, quello che costa di più. Naturalmente.
LIVE | ORE 9:00 – DALL’INGHILTERRA: L’ASTON VILLA SI STA INSERENDO
Attenzione a dare per fatto il passaggio di Summerville alla Roma: dall’Inghilterra circolano voci di un inserimento last minute dell’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea per la cifra monstre di 117 milioni di sterline sta cercando di soffiare l’olandese ai giallorossi. (Talk Sport)
LIVE | ORE 7:30 – SUMMERVILLE-ROMA, PER I GIORNALI È FATTA
Per Crysencio Summerville siamo davvero alla stretta finale. La risposta del West Ham era attesa già nella serata di ieri, ma tra tempi tecnici e ultimi passaggi non è arrivata la fumata bianca. Il via libera degli inglesi dovrebbe però arrivare nella giornata di oggi. Tutti i quotidiani oggi in edicola raccontano una trattativa ormai vicinissima alla chiusura. Decisiva la terza offerta presentata ieri dalla Roma: 47 milioni di euro più bonus, una proposta pensata per avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dal club inglese. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, così da rompere le ultime resistenze del West Ham.
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La sensazione è che questa possa essere la proposta giusta per arrivare all’accordo definitivo. Con Summerville l’intesa è già stata raggiunta: contratto quinquennale, con ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Alcuni quotidiani parlano di una cifra leggermente superiore, circa 4,2 milioni, ma la sostanza non cambia: il giocatore ha scelto la Roma. C’è stato anche un tentativo dell’Aston Villa di inserirsi, ma i giallorossi sono stati bravi ad anticipare il club inglese, che ora sembra orientato su Rowe del Bologna. Summerville si prepara dunque a diventare l’acquisto più costoso nella storia della Roma. L’arrivo nella Capitale è previsto entro la giornata di venerdì, una volta completati gli ultimi passaggi tra i club. (Il Romanista, Corsera, Gasport, Il Tempo, Leggo, La Repubblica)
Redazione Giallorossi.net
Spero ancora che sia tutto un bluff della Roma per far abbassare le pretese a qualche altro club e chiudere per giocatori del calibro di Godts / El mala / nico William ovvero di giocatori che valgono davvero 50 milioni.
Gasperini ha chiesto questo non gli altri
mamma mia non vi va mai bene niente.
Ma poi … nico williams 😅😅😅?
che ha firmato fino al 2035, ha una clausola da 87 mln…
❤️🧡💛
se il romanista dice che è fatta ci credo.
dajeeee
dall’aspetto pare un rapper e con lui malen e dybala famo più di 90 gol l’anno prossimo.
ora priorità all’esterno di centrocampo e poi si pensa alle riserve
90??? io direi 100 !!!😂😂😂
Sempre forza Roma!!
Eh sì, giochiamo da soli. Appuntiamoci già lo scudetto, no?
Azz… anche oggi è il giorno della verità, e non mi sono neanche vestito bene!
bellissima O’Rey!! in ogni modo puoi “blindare” quanto vuoi ma se l’aston villa arriva con 53 milioni e 6 netti per il giocatore, si torna a casa con la coda tra le gambe.
la roma non ha in mano il giocatore. lo avrebbe solo se il giovatore volesse solo la roma costeingendo il west ham ad accettare. le prova è che gli inglesi hanno detto ‘ti faremo sapere domani’. ma è assurdo. in realtà stanno aspettando che arrivi un altro club con una proposta migliore. non credo che lo prenderemo
Quando lo vedo a Ciampino ci credo
se arriva a Fiumicino è un fake
Se lo vedi a Fiumicino è un sosia??
Dite a Romano o chi per lui che Crysencio Summerville è affare concluso da una settimana e che l’annuncio lo darà la persona che me lo ha detto in occasione della sua presentazione ufficiale.
Un saluto a tutti e sempre Forza Roma
non dovevi dirlo a nessuno quello che ti avevo riferito . Doveva rimanere un segreto tra te e me!!😂😂😂😂
Chi l ha detto l’ ha detto…. basta che arriva … anche perché non ce la faccio più a leggere tutti i giorni le stesse cose,le stesse situazioni e gli stessi aggiornamenti .!!!
E’ concluso da una settimana e nel frattempo il West Ham si è divertito a respingere le offerte della Roma
Incrociamo le dita sia per la buona riuscita dell’acquisto e sia che non si rompa mai perché un piano quinquennale a 4 netti è veramente oneroso.
ma la smettete di fare i commercialisti? invece di essere contenti che la proprietà spende e prende grandi giocatori vi preoccupate di quanto li pagano siete assurdi
Almeno hanno fatto un nuovo articolo… Cominciava ad essere difficile leggere il 170simo commento
…
Ovviamente, il fuoco di sbarramento verbale era rivolto verso chi sollevava dubbi sulla bontà di questa operazione di mercato…
Vedremo anche quale sarà la nuova linea di pensiero dell’utente in questione… dove attesterà la linea di difesa a oltranza della proprietà… con certezza di assoluzione per opere o omissioni…
Kawa, se parli di me resto assolutamente non convinto dell’operazione,
se confermata su quelle cifre.
Ci mancano almeno un’altra mezzala e sicuramente un laterale sinistro,
e questo senza cessioni importanti,
50ML per un giocatore che non ha dimostrato NULLA, proprio nulla,
perchè l’unico anno buono lo ha fatto nella B inglese mi pare assurdo,
come che il suo stipendio sia più alto di Kone, Ndicka, Svilar, Wesley, Malen…
C’era andata bene con Sancho e Raspadori… mah….
Il ritardo della risposta ha una sola spiegazione: stanno aspettando l’Aston Villa. Ritardi tecnici de che? Per permettere a quelli di inserirsi. Quindi stiamo molto calmi.
Forza Aston Villa allora.
Se non lo prendevano si sarebbe detto che gli americani sono degli straccioni che non vogliono spendere lo prendono e si sta dicendo che costa troppo addirittura per qualcuno è una pippa, se Gasperini lo ha chiesto ci sarà un motivo no
Giocatore che fa la differenza ed e giovanissimo, lo sfrutti alla grande, il costo c’ è ma lo ammortizzi e ci guadagni nel tempo oltre che in risultati… FORZA ROMA
Giovanissimo?
Fa 25 anni a ottobre.
Ma d’altronde ogni tanto trovo pure io qualcuno che dice che sono giovane e ne ho più di 50 ……
Quindi alla fine gli diamo la cifra che chiedono dall’inizio ma con un mese di ritardo. Come sempre…
L’ho già espresso in altri post.
Non è la tipologia di esterno che preferisco e trovo spropositato il costo.
Al sottoscritto piacciono giocatori più tecnici che sanno calciare con entrambi i piedi mentre Summerville è monopiede.
Essere ambidestri (tipo Greenwood, El Mala, Nusa, Alajbegovic) costituisce un plus notevole per un attaccante e lo rende immarcabile. Ma riconosco che è sicuramente un upgrade notevole rispetto alle varie soluzioni adottate la scorsa stagione (Elsha, Pellegrini ….).
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.