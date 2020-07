(LIVE!) TORINO-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS ULTIME – Penultima giornata della Serie A 2019-2020, la Roma è di scena sul campo del Torino e deve trovare una vittoria per mettere la parola fine alla proprio campionato. Battendo i granata infatti i giallorossi chiuderebbero al quinto posto, garantendosi un posto in Europa League senza passare per i preliminari.

Paulo Fonseca non ha intenzione di cambiare la squadra che ha fatto così bene in queste ultime partite ma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il Torino, al contrario della Roma, non ha più molto da chiedere al proprio campionato. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto in diretta del match.

TORINO-ROMA, LE ULTIME SULLE FORMAZIONI

Ore 19:30 – Cielo poco nuvoloso e gran caldo a Torino. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le scelte definitive dei due allenatori.

TORINO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Zaza. All.: Longo.

A disp.: Rosati, Ujkani, Lyanco, Greco, Celesia, Singo, Djidji, Ghazoini, Adopo, Edera, Millico, Berenguer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Ibanez, Fazio, Cristante, Villar, Perotti, Pastore, Kluivert, Zaniolo, Kalinic.

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Ranghetti – Villa; IV Uomo: Sacchi; VAR: Banti; AVAR: Vivenzi.

Giallorossi.net – A. Fiorini