Bum-bum Abraham, la Roma rifila un 3 a 0 al Torino: l’Europa League è matematica

AS ROMA NEWS – Ultima e decisiva giornata di campionato per la Roma, che questa sera affronta fuori casa il Torino. Una partita che somiglia a una finale per i giallorossi, chiamati a vincere per centrare la matematica qualificazione alla prossima Europa League.

Mourinho non vuole distrazioni e spera che la sua squadra resti concentrata sulla partita di questa sera, ma la sfida di mercoledì contro il Feyenoord rischia di spostare le attenzioni psico-fisiche dei giallorossi sulla finale di Tirana.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali di Torino-Roma e quindi al racconto di questo ultimo match di campionato della stagione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

92′ – Finita! La Roma batte il Torino 3 a 0 e si guadagna l’accesso matematico in Europa League! Partita senza storia, decisa da un grande Abraham, a segno con una doppietta nel primo tempo. Nella ripresa Pellegrini chiude il discorso su rigore. I giallorossi sono matematicamente in Europa League.

90′ – Due minuti di recupero.

85′ – OCCASIONE ROMA: El Shaarawy parte a mille all’ora, entra in are e calcia a incrociare, Berisha coi piedi in angolo!

84′ – CAMBIO TORINO: fuori Ricci, dentro Mandragora.

82′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Vina ed El Shaarawy, fuori Spinazzola e Pellegrini.

78′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PELLEGRINI! Dal dischetto il capitano non sbaglia calciando angolato!!

77′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Zaniolo strattonato da Buongiorno, fallo netto.

74′ – CAMBIO ROMA: dentro Zaniolo, fuori Shomurodov.

76′ – Ammonito Shomurodov per una trattenuta.

68′ – Cooling break per le due squadre.

67′ – CAMBIO TORINO: dentro Pellegri, fuori Belotti.

65′ – Dopo un avvio di marca granata, ora la Roma sembra essere tornata in controllo grazie ai cambi che hanno dato più solidità alla squadra.

61′ – OCCASIONE ROMA! Gran palla recuperata da Veretout che poi dal limite calcia in porta, Berisha si distende e manda in angolo!

57′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Karsdorp e Cristante, fuori Zalewski e Sergio Oliveira.

57′ – OCCASIONE TORINO: Belotti di testa dopo un angolo stacca libero ma non trova la porta!

52′ – Bello spunto di Spinazzola a sinistra, palla a Pellegrini che calcia col piattone: palla ribattuta.

51′ – OCCASIONE TORINO: Pobega, decisamente il migliore dei suoi, si inserisce bene e calcia angolato, Rui Patricio con i piedi ci mette una pezza!

46′- Si riparte. Nel Torino dentro Buongiorno, Pjaca e Seck, fuori Rodriguez, Brekalo e Ansaldi. Nessun cambio al momento nella Roma.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Duplice fischio di Irrati: la Roma chiude il primo tempo avanti di due gol. Decisivo Abraham, che inventa il gol del vantaggio, poi si guadagna e trasforma il rigore del raddoppio. Toro di fatto mai pericoloso.

45′ – Due minuti di recupero.

42′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!! Dal dischetto Tammy calcia forte e centrale, Berisha la tocca ma non la trattiene! DUE A ZERO ROMA!

41′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!! Berisha stende nettamente Abraham, in anticipo sul pallone dopo un retropassaggio errato della difesa granata!

37′ – Pobega calcia dalla distanza col mancino, Rui Patricio controlla la traiettoria e la lascia sfilare sul fondo.

33′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!!! Pellegrini lancia Tammy in area, l’inglese inventa una giocata nel breve saltando due uomini e battendo Berisha col piattone destro! CHE GOL!

31′ – OCCASIONE TORINO: Pobega da una gran palla per Belotti, il Gallo entra in area e calcia forte sul primo palo mandando la palla fuori di poco.

27′ – OCCASIONE ROMA! Abraham ha spazio in area per calciare in porta, ma colpisce male la palla che si impenna!

25′ – L’arbitro ordina il cooling break per il caldo.

21′ – Ammonito Ansaldi per un contrasto in gioco pericoloso su Pellegrini.

21′ – Ammonito Ibanez per un intervento da dietro.

19′- OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini, testa di Kumbulla e gran risposta di Berisha in angolo!

14′ – Bella trama dei giallorossi finalmente palla a terra, Pellegrini duetta con Abraham e poi il capitano sceglie il tiro dalla distanza ma colpisce male: palla alta.

12′ – Fase del match in cui è il Torino a fare la partita con fraseggi palla a terra, la Roma si affida per ora ai lanci lunghi su Abraham e Shomurodov.

7′ – Roma pericolosa: cross dalla destra di Pellegrini per il bel taglio a centro area di Shomurodov, la difesa dei granata salva in angolo.

1′ – Spinazzola sta giocando a sinistra, mentre Zalewski per il momento è largo a destra. Dietro invece è Kumbulla a fare il centrale di difesa.

0′ – Fischia Irrati, comincia Torino-Roma!

LE ULTIME DALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: giocano Spinazzola e Zalewski sulle fasce, a centrocampo riposa Cristante, davanti Pellegrini giocherà alle spalle di Shomurodov e Abraham.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per l’ultima giornata di campionato 🐺#TorinoRoma | #ASRoma pic.twitter.com/sYyvkYqZFT — AS Roma (@OfficialASRoma) May 20, 2022

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Praet; Belotti.

Ore 19:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Veretout, Sergio Oliveira, Zalewski, Pellegrini; Shomurodov, Abraham.

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Torino, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Torino-Roma.

TORINO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Praet; Belotti All.: Juric.

A disp: V. Milinkovic, Gemello, Djidji, Anton, Buongiorno, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Warming.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Veretout, Sergio Oliveira, Zalewski, Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

A disp: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Viña, Cristante, Diawara, Bove, El Shaarawy, Maitland-Niles, Zaniolo, Felix, Carles Perez.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

GUARDALINEE: Mondin e Mastrodonato.

IV UOMO: Marcenaro.

VAR: Fabbri.

AVAR: Zufferli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini