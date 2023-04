(LIVE!) TORINO-ROMA, le formazioni ufficiali: Dybala falso nove, Elsha-Solbakken sulla trequarti, confermato Llorente

AS ROMA NEWS – Roma di scena sul difficile campo del Torino in questa 29esima giornata di campionato della Serie A 2022/2023.

I giallorossi, in piena corsa per la Champions, devono cercare in tutti i modi di portare a casa punti preziosi considerati i passi falsi di Inter e Milan di ieri e dello scontro diretto tra Lazio e Juventus di questa sera.

Il Toro però è un cliente scomodo, specie in casa, e sarà una giornata dura per i ragazzi di Josè Mourinho, considerando che la Roma è attesa da una serie di partite decisive anche in Europa League.

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO GRANDE TORINO

Ore 17:18 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da DAZN: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala.

Ore 16:30 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima piacevole a Torino. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi i rebus ancora da sciogliere.

TORINO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (da confermare): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Djidji, Vojvoda, Adopo, Lazaro, Gineitis, Miranchuk, Seck, Pellegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Ibanez, Kumbulla, Celik, Camara, Tahirovic, Volpato, Bove, Matic, Abraham, Belotti.

ARBITRO: Colombo di Como.

Assistenti: Passeri e Costanzo.

IV uomo: Mariani.

Var: Mazzoleni.

Avar: Abbattista.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini