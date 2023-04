Serie A, il Bologna passa sul campo dell’Atalanta (0-2): bergamaschi ancora a -2 dalla Roma

ALTRE NOTIZIE – Brutto scivolone dell’Atalanta, che cade in casa per mano del Bologna, con i felsinei che passano a Bergamo per due a zero.

Vantaggio degli ospiti con Sansone nella ripresa, poi nel finale la chiude Orsolini. La squadra di Gasperini resta ferma a quota 48 punti, ancora a due lunghezze dalla Roma che tra poco affronterà il Torino.

Vittoria della Cremonese sul campo della Sampdoria (2-3), con i lombardi che mantengono una piccola speranza di salvezza. I doriani invece possono già dire addio alla Serie A.

Pareggio per 2 a 2 nel match delle 12:30 tra Udinese e Monza, impattano anche Fiorentina e Spezia (1-1): nel recupero il giallorosso Shomurodov si divora il gol partita per i liguri.

Giallorossi.net – F. Turacciolo