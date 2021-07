(LIVE!) TRIESTINA-ROMA: 0-1 (49′ Zalewski)

AS ROMA NEWS – La Roma si svela finalmente al pubblico nell’amichevole che si giocherà sul campo della Triestina, squadra che milita nel campionato di Serie C. Test interessante per capire a che punto si trovano i giallorossi di Mourinho.

Restano fuori gli acciaccati Calafiori, Veretout, Darboe e Feratovic. Out anche Rui Patricio, aggregato al gruppo da pochissimi giorni. Torna invece a disposizione Lorenzo Pellegrini. Sarà molto interessante rivedere in campo Nicolò Zaniolo, praticamente un nuovo acquisto per questa stagione.

TRIESTINA-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

75′ – Squadre molto stanche, poco lo spettacolo in campo in questa fase del match.

65′ – Fase di stanca del match, poche ora le emozioni.

55′ – La partita è praticamente un’esercitazione di attacco contro difesa: la Triestina è tutta chiusa nella propria metà campo nel tentativo di non peggiorare il passivo.

49′ – GOL DELLA ROMA! ZALEWSKI! El Shaarawy a sinistra calcia in porta trovando la risposta di Offredi, la palla finisce sui piedi del polacco che a botta sicura fa uno a zero!

47′ – OCCASIONE ROMA: grande inserimento di Karsdorp che serve un pallone al bacio a Mayoral che a porta spalancata calcia alto.

46′ – Si riparte, questa la nuova Roma: in campo Smalling, Karsdorp, Diawara, El Shaarawy, Zalewski, Carles Perez e Mayoral.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Triestina-Roma. Nonostante i tentativi di Dzeko e Pellegrini la gara resta in parità.

41′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia una grande punizione, risposta del portiere in angolo!

38′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini lancia Dzeko in verticale, Edin calcia ma trova la parata del portiere in angolo!

35′ – Risultato che non si schioda dallo zero a zero, la Roma non è ancora brillante e fatica a sorprendere la difesa schierata della Triestina.

23′ – Cooling break: Mourinho parla alla squadra, chiedendo più velocità ai suoi.

19′ – OCCASIONE ROMA: cross al volo di Reynolds per il colpo di testa a centro area di Pellegrini che però non inquadra la porta.

14′ – OCCASIONE ROMA: Dzeko va via a sinistra, cross basso, palla respinta che arriva a Villar, lo spagnolo ci mette troppo a calciare e la sua conclusione viene deviata in angolo.

10′ – Mourinho dalla panchina urla e chiede ai suoi più intensità. Per ora la Roma non è riuscita a creare problemi dalle parti di Offredi.

5′ – Primi cinque minuti a ritmi bassi, con la Roma che ancora gioca senza forzare.

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte! Da sottolineare la fascia da capitano che resta sul braccio di Lorenzo Pellegrini.

TRIESTINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TRIESTINA: – Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Giorico, Rizzo, Gatto; Di Massimo, Gomez, Sarno.

A disp.:

All.: Bucchi.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Villar, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko.

A disp.: Boer, Karsdorp, Mancini, Smalling, Diawara, Zalewski, Mayoral, Carles Perez, Ciervo, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Giallorossi.net – A. Fiorini