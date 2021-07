CARLES PEREZ: “Sto bene alla Roma, voglio restare qua. Mourinho ci sta inculcando la mentalità vincente”

AS ROMA NEWS – L’attaccante spagnolo Carles Perez parla al termine della partita amichevole vinta per uno a zero contro la Triestina. Il giocatore è apparso molto determinato per quanto riguarda il suo futuro in giallorosso.

“Mourinho ci ha inculcato questa mentalità di vincere ogni partita, è molto lunga. C’è tempo per migliorare. Sto bene qui, sto bene con la squadra e l’allenatore. Sto bene a Roma, coi tifosi, spero di segnare tanto per la Roma. Voglio restare qui“.

Ha parlato anche l’autore del gol parita, il giovane Nicola Zalewski, che ha dichiarato: “La fiducia viene sempre prima di tutto. Abbiamo fatto un’ottima partita, era importante vincere come ci ha detto il mister e siamo contenti”.

Redazione Giallorossi.net