LIVE! Trigoria, Juric pronto a dirigere l’allenamento: ancora nessuna decisione sul suo futuro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giornata parecchio movimentata dentro la Roma dopo la pesantissima sconfitta rimediata dalla squadra ieri sera sul campo della Fiorentina.

La panchina di mister Juric scricchiola pericolosamente, tutte le indiscrezioni puntano sull’imminente esonero del tecnico croato, ma al momento non c’è ancora una chiara e precisa indicazione da parte della proprietà.

Si attende dunque una decisione, in un senso o nell’altro, dei Friedkin. Che però in questi giorni sono molto distanti da Trigoria, e dunque restano in contatto con Ghisolfi a distanza. Seguiremo dunque tutti gli sviluppi della giornata con un live.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, il tecnico Ivan Juric sta per dirigere l’allenamento previsto per mezzogiorno. Nessuna decisione è stata quindi ancora presa in merito al suo esonero.

Juric a breve dirigerà allenamento a Trigoria — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 28, 2024

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

