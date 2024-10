Lotito: “La Roma ha sempre veleggiato al di sotto della mia Lazio. Ora anche da altre parti vorrebbero un presidente come me”

AS ROMA NOTIZIE – Al termine del Consiglio federale andato in scena oggi, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti.

Il patron biancoceleste ha commentato anche il momento delicato che sta vivendo la Roma, reduce dal 5-1 per mano della Fiorentina al Franchi e distante ora sei punti in classifica dai cugini laziali.

“Da quando sono presidente, la Roma ha sempre veleggiato su posizioni inferiori, ma la mia competizione non è con la Roma”, le parole di Lotito. “A me interessa risolvere problemi e anche da altre parti mi sembra dicano ‘ah, se avessimo un presidente come Lotito…’”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!