UDINESE-ROMA: 1-2 (23′ Pereyra, 64′ Lukaku, 95′ Cristante). Vittoria pesantissima dei giallorossi in chiave Champions!

AS ROMA NEWS – Udinese e Roma di nuovo di fronte, si riparte dall’1 a 1 di dieci giorni fa al Bluenergy Stadium per concludere il match valido per la 32esima giornata di campionato interrotta il 14 aprile scorso per il malore accusato da Evan Ndicka.

Restano da giocare appena 18 minuti più recupero, sarà dunque una sorta di mini partita dove le due squadre dovranno sfruttare al meglio le poche occasioni da gol che avranno per provare a portarsi a casa l’intera posta.

L’Udinese, in pienissima lotta salvezza, proverà a difendere il punticino mentre la Roma, dopo il ko nello scontro diretto col Bologna, ha un bisogno disperato dei tre punti per tenere lontana l’Atalanta. Ma fare gol in così poco tempo sarà davvero complicato.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – FINITA!!! La Roma vince a Udine! Decisivo un colpo di testa di Bryan Cristante sull’ultimo angolo del match battuto da Dybala! Tre punti pesantissimi per i giallorossi in chiave Champions!

95′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! CRISTANTEEEE!! Angolo di Dybala, testa di Cristante che colpisce benissimo e la manda all’angolino!! Esplode la gioia anche della panchina romanista!

93′ – CAMBIO ROMA: dentro El Sharawy per Karsdorp.

91′ – Che occasione sprecata dalla Roma! Dybala perde l’attimo e non sfrutta un 4 contro 3!

90′ – Solo quattro minuti di recupero.

88′ – CAMBIO ROMA: problema per Smalling, dentro Llorente.

88′ – Perez di nuovo a terra per il colpo alla testa precedente, gioco di nuovo fermo. Il recupero sarà cospicuo.

85′ – OCCASIONE ROMA! Azmoun ruba palla e Perez e in area calcia col destro, salva Okoye!

84′ – Dybala prova a premiare il taglio in area di Azmoun, palla leggermente troppo lunga.

83′ – Ancora Udinese pericolosa, Pereyra in area calcia in porta ma trova la respinta di Mancini in angolo.

81′ – OCCASIONE UDINESE! Lucca si trova la palla in area e calcia col sinistro, miracolo di Svilar in angolo!

79′ – Attacco costante dei giallorossi: ci prova Pellegrini con un destro al volo dal limite, palla alta.

76′ – Gioco già fermo per un colpo in testa preso da Azmoun e Perez con i due che rimangono a terra.

74′ – Roma che tiene palla e cerca il varco, l’Udinese pressa alto.

72′ – Fischia Pairetto! Si riparte dal minuto 71 e 30 con palla all’Udinese.

LE ULTIME LIVE DAL BLUENERGY SYADIUM

Ore 19:05 – La Roma ufficializza il suo schieramento per concludere la gara di Udine: De Rossi punta su una squadra super offensiva con Dybala e Azmoun alle spalle di Abraham.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#UdineseRoma 1-1 pic.twitter.com/ml2wLcNecJ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 25, 2024

Ore 19:05 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

Ore 19:00 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham.

Ore 18:00 – Due ore esatte al fischio di Pairetto. Cielo poco nuvoloso sopra Udine, in mattinata la pioggia si è alternata alle schiarite. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo con quali formazioni i due allenatori concluderanno il match.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All.: Fabio Cannavaro.

A disp.: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. All.: Daniele De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Llorente, Paredes, Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski, El Shaarawy.

ARBITRO: Pairetto.

ASSISTENTI: C. Rossi-Laudato.

QUARTO UFFICIALE: Rapuano.

VAR: Aureliano. AVAR: Di Paolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini