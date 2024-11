(LIVE!) UNION SAINT-GILLOISE-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev tra le mura dell’Olimpico, la Roma prova a dare continuità di risultati in Europa League sul campo dell’Union Saint-Gilloise.

La compagine belga ha stentato parecchio in stagione, decima nel suo campionato e in grave ritardo (ha un solo punto) nella classifica generale della competizione europea. I giallorossi però non se la passano meglio e stanno affrontando una lunga crisi da cui stentano a uscire.

Juric proverà a tenersi stretta la panchina con una vittoria convincente. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO RE BALDOVINO

Ore 16:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra Bruxelles, ma non sono attese piogge. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici, diverse incertezze da sciogliere in casa Roma.

UNION SAINT-GILLOISE-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

U. SAINT-GILLOISE (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Khalaili, Rasmussen, Vanhoutte, Sadiki, Niang; Rodriguez, Ivanovic. All.: Pocognoli.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Konè, El Shaarawy; Dybala, Pisilli, Dovbyk. All.: Juric.

A disp.: –

ARBITRO: Brisard. ASSISTENTI: Auger-Pages. QUARTO UOMO: Delajod. VAR: Lissorgue. AVAR: Vernice.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

