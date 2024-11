UNION SAINT-GILLOISE-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non sa più vincere lontano dall’Olimpico, incapace di battere anche l’Union Saint-Gilloise nonostante il vantaggio di Mancini: allo stadio Re Baldovino finisce 1 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Re Baldovino per affrontare i belgi nel match valido per la quarta giornata di Europa League:

Svilar 5 – La squadra belga è davvero modesta, ma nel primo tempo lo impensierisce in un paio di circostanze, ma lui è attento. Nella ripresa però inciampa maldestramente in occasione del pareggio di Mac Allister, lasciando la porta completamente vuota.

Mancini 6 – Segna il gol che aveva acceso una timida speranza, ma non basta alla Roma per tornare a vincere fuori casa.

Cristante 5,5 – Rispolverato nel ruolo di difensore centrale, gli basta fare il compitino contro avversari rapidi ma tecnicamente molto scarsi. Nel finale però anche lui sbanda.

Angelino 5 – Confermato braccetto di sinistra, partita piena di sbavature.

Celik 4,5 – Un paio di discese concluse sempre con palloni consegnati alla difesa avversaria. Poi si fa mangiare in testa dal piccolo Mac Allister.

Konè 6 – Dà un minimo di sostanza alla mediana. Sufficienza stiracchiata.

Le Fee 5 – Evanescente in mezzo al campo. Poca sostanza, tante sbavature. Dal 55′ Pisilli 5,5 – Deludente.

El Shaarawy 4,5 – Prestazione di assoluta mediocrità, priva di spunti degni di nota e condita da qualche errore di troppo. Dal 79′ Zalewski sv

Baldanzi 6 – Primo tempo un po’ fumoso, nella ripresa cresce e colpisce un palo clamoroso dopo un bel sinistro a giro. Dal 79′ Soulè sv.

Pellegrini 5 – Spaesato nel primo tempo: persino tal Ousseynou Niang (valore di mercato 800mila euro) si permette il lusso di irriderlo con un tunnel. Nella ripresa la squadra alza un minimo i giri e lui riesce a beneficiarne. Serve l’assist per il gol partita di Mancini, ma è troppo poco per salvare la sua prestazione, che resta mediocre.

Shomurodov 4,5 – Difficile essere incisivi quando manca la tecnica di base. Dal 55′ Dovbyk 5,5 – Non cambiano granché le cose con lui in campo.

IVAN JURIC 4,5 – La squadra continua a non giocare, ma soprattutto a non tirare in porta. Partita davvero modesta come contenuti tecnici e tattici, e per di più non si vince, l’unica cosa che contava stasera. Siamo arrivati ai titoli di coda.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

