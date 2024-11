MANCINI: “Momento triste, ma il gruppo non si tocca. L’arrivo dei Friedkin? Quando è stato chiesto il mio parere, l’ho dato…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Union Saint-Gilloise-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Re Baldovino:

Avete perso la voglia di fare calcio?

“No, la voglia di giocare a calcio non ci manca, siamo professionisti e cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Di sicuro mancano i risultati, che sono quelli che ti fanno rendere al meglio. Arriviamo da una sconfitta contro il Verona, oggi un pareggio, bisogna fare qualcosa di più. Non molliamo e cercheremo di portare a casa 3 punti domenica”.

Sull’arrivo dei Friedkin: cosa faresti se ti chiedessero cosa sta succedendo?

“Io sono pagato per fare il calciatore e cerco di farlo al meglio. Il presidente fa le sue scelte, noi ci concentriamo sul campo. Le questioni societarie non spettano a me. Quando mi è stato chiesto qualcosa ho dato il mio parere, ma solo perchè mi è stato chiesto. Noi calciatori ci occupiamo solo del campo e di quello che ci chiede l’allenatore”.

Cosa deve fare uno come te della vecchia guardia in momenti come questo?

“In questo spogliatoio ci sono tantissimi grandi calciatori e soprattutto uomini. Io lo vivo, sto più con i miei compagni che con la famiglia. Lo vedo nei loro occhi, come sono, come si comportano. Sono tutti dei leader, a volte posso essere un po’ giù e vengo tirato su dai miei compagni e viceversa. Sappiamo che questo è un momento triste perchè i risultati non arrivano, ma il gruppo non si può toccare, sta facendo il massimo, ma non sta bastando”.

La vecchia guardia deve essere un punto di riferimento…

“Sono d’accordo con te. Abbiamo fatto gol al 62′ e dobbiamo essere più bravi a leggere i momenti della partita. Abbiamo cercato di chiudere la partita e abbiamo preso gol su un corner. Fa male, perché in questo momento contano solo i 3 punti. Oggi era presente tantissima gente a supportarci. Io sono qua a Roma da 6 anni e quando i compagni nuovi mi chiedono racconto sempre le notti fantastiche in Europa, quando l’Olimpico era una bolgia e vedevo gli occhi degli avversari terrorizzati. I tifosi della Roma sono il 60% delle vittorie della Roma perché danno quel qualcosa in più che adesso sta mancando. Non possiamo dirgli niente ai tifosi e sta a noi adesso riportarli dalla nostra parte”.

