(LIVE!) VENEZIA-ROMA, le formazioni ufficiali: esordio per Gourna-Douath, ancora Celik in difesa. Dybala-El Shaarawy dietro Dovbyk

AS ROMA NEWS – Lunch match per la Roma che oggi alle 12:30 affronta il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo. I veneti sono con l’acqua alla gola e stanno lottando per guadagnarsi la permanenza in Serie A. La squadra di Di Francesco va dunque a caccia di punti pesanti e sfrutterà il fattore casa. Per i giallorossi trasferta facile solo sulla carta, la gara di oggi nasconde diverse insidie: Ranieri attende risposte positive dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

LE ULTIME LIVE DAL PENZO

Ore 11:30 – La Roma comunica ufficialmente il suo schieramento: ancora Celik nei tre di difesa, esordio per Gourna-Douath, Dybala-El Shaarawy dietro a Dovbyk.

Ore 11:25 – Questa la formazione ufficiale del Venezia: Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila.

Ore 11:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

Ore 10:30 – Due ore esatte all’inizio del match. Cielo coperto sopra Venezia, possibili deboli precipitazioni nel corso della partita. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, attese diverse novità nella Roma.

VENEZIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila. All.: Di Francesco.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: –

ARBITRO: Zufferli. ASSISTENTI: Lo Cicero-Dei Giudici. QUARTO UOMO: Tremolada. VAR: Chiffi. AVAR: Mariani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini