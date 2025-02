NDICKA: “Oggi era difficile, vincere è importante per la classifica. Contento di giocare con Dybala”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Venezia-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Pier Luigi Penzo:

Quanto è importante un altro clean sheet?

“Importante, soprattutto perché oggi era difficile. Ci siamo riusciti e abbiamo vinto 1-0, risultato importante per la classifica”.

Come è allenarsi con Dybala?

“Vinco sempre in allenamento. Lo alleno così poi fa bene in partita (ride, ndr). Mi piace giocare con giocatori forti come lui, questo mi fa crescere”.