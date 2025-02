DYBALA: “Vittoria fondamentale, siamo stati molto intelligenti. Ho giocato partite migliori, ma sono contento del mio momento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Venezia-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Pier Luigi Penzo:

Tre punti pesanti…

“Sì, era fondamentale vincere in uno stadio difficile e in un orario complicato. Siamo stati molto intelligenti nel modo in cui l’abbiamo affrontata”.

Quanto è forte Ndicka?

“Si parla solo di chi fa gol e non si valorizza il lavoro dei nostri difensori”.

Ti vedo con un’altra faccia da quando c’è Ranieri…

“Non so se sono stato il migliore, ho giocato partite migliori. Sono molto contento del presente, sto trovando continuità ed è quello che mi piace. Sono contento del mio momento”.

Rimonta per l’Europa? Dove volete arrivare?

“Non è stato un anno facile, troppi cambiamenti. Ora abbiamo trovato una strada dove tutti diamo il massimo. L’Europa è uno degli obiettivi, con il Porto sarà dura, da dopodomani penserò a questa squadra. In campionato sappiamo che siamo lontani, il mister saprà gestire tutti nel modo migliore”.