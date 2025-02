VENEZIA-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa a Venezia grazie a un rigore di Dybala: i giallorossi strappano così la seconda vittoria consecutiva in trasferta e proseguono la striscia positiva in campionato.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Pier Luigi Penzo per affrontare i veneti nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato:

Svilar 6 – Mai veramente impegnato dai veneti.

Celik 6 – Confermato da Ranieri come difensore di destra, nel secondo tempo si sposta esterno: stavolta non commette particolari errori e porta a casa la sufficienza.

Mancini 6,5 – Riveste i panni del vice-Hummels. Si occupa di Fila, e il confronto non lo impensierisce più di tanto. Sfiora il gol nel primo tempo, provvidenziale nel finale con una puntuale chiusura di testa.

Ndicka 6 – Un po’ impreciso nel gioco coi piedi, ma difensivamente è efficace.

Rensch 5,5 – Schierato a tutta fascia, fatica a incidere anche quando ne avrebbe la possibilità. Dal 46′ Saelemaekers 5,5 – Poco in palla, sbaglia molto.

Gourna-Douath 6 – Ammonito dopo otto minuti e la sua prestazione ne risente. Non sfigura. Dal 57′ Pisilli 6 – Solita prestazione generosa, ma anche oggi gli manca precisione nelle giocate.

Cristante 5,5 – Tanti falli, qualche errore di misura, zero giocate di qualità.

Angelino 6,5 – Anche oggi decisivo con un rigore procurato.

Dybala 6,5 – Implacabile dal dischetto, regala i tre punti ai giallorossi. Per il resto, prestazione in linea con le ultime apparizioni. Dal 67′ Baldanzi 6 – Vivace, fa il suo con un paio di buone giocate, preziose specie nel finale.

El Shaarawy 6 – Schierato sulla trequarti alle spalle di Dovbyk, si fa notare più per un paio di preziose chiusure difensive che per giocate dalla trequarti in su. Dal 57′ Nelsson 6 – Si trova a suo agio sul campo pesante del Penzo, dove c’era soprattutto da battagliare.

Dovbyk 6 – Impensierisce Radu in un paio di occasioni nel primo tempo, si batte con orgoglio. Dall’86’ Shomurodov sv.

CLAUDIO RANIERI 6,5 – Cambia ma non troppo l’undici iniziale. La Roma porta a casa una vittoria preziosa senza incantare, ma anche senza rischiare nulla. I risultati in campionato parlano decisamente a favore del tecnico.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini