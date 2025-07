LIVE! Wesley diventa un giallo: accordo con la Roma ma il Flamengo lo convoca ancora. Dal Brasile: “Affare a rischio”

Sembrava tutto fatto, ma l’affare Wesley ancora non si sblocca. Fino a ieri tutte le fonti davanti per praticamente blindato l’accordo tra la Roma e il Flamengo per il passaggio del terzino in giallorosso, ma sta di fatto che il giocatore non è ancora volato per la Capitale.

Trattare con i club brasiliani si sta dimostrando particolarmente complicato per Massara: l’offerta da 25 milioni più 5 di bonus non ha permesso ancora a Gasperini di abbracciare il terzino richiesto. A bloccare la partenza di Wesley ci sarebbe la necessità del Flamengo di trovare prima un sostituto: nelle ultime ore si è parlato di Tobias dello Shakhtar, ma le trattative non sono ancora così avanzate da parlare di affare in chiusura.

La Roma però non aspetterà all’infinito, avendo la necessità di consegnare i rinforzi al proprio tecnico nel più breve tempo possibile. Dal Brasile intanto le voci si fanno contrastanti: secondo Uol Esporte l’affare sarebbe addirittura a rischio. I tentennamenti del Flamengo (che nel frattempo ha convocato Wesley per il prossimo impegno di giovedì contro il Bragantino) starebbero indispettendo la dirigenza giallorossa, che ora pensa di far saltare l’affare.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…